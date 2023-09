Este fin de semana, nuevamente el Centro de Congresos fue el espacio encargado para que se llevara uno de los eventos más recurrentes y un tanto acostumbrada expo-anime de Querétaro que justamente cumplió este fin de semana 26 años de haber empezado a traer a esta zona todo lo relacionado con la cultura japonesa pero sobre todo más con anime.

Y es que ya al rededor de la República Mexicana las convenciones dedicadas al anime, videojuegos, mangas y cómics se vuelven cada vez más frecuentes en varios Estados del país, en algunos solamente hay una convención 2 veces al año pero en este caso de la expo-anime, son 3 veces en un año para Querétaro (enero, marzo y septiembre) donde en cada edición trae consigo una variedad de puestos con tantos artículos de los animes favoritos y demás mercancía que para algunos es un poco difícil encontrar en alguna tienda.

Expo-anime mucho por ofrecer

Para este fin de semana muchos jovenes otakus y freakys de muchas edades se dieron cita desde temprano y poder entrar al espacio destinado a esta convención. A las 12 en punto de ambos día las puertas se abrieron para recibir a sus visitantes que desde hace unos meses la mayoría había adquirido sus entradas en pre-venta en alguna de las sucursales de manga mundo y es que se había lanzado la noticia en redes que en estos días se rifarían unas consolas de Nintendo switch pero solamente a quienes compraran boletos antes del evento tendrían chance de participar.

Los eventos dentro de la expo-anime no varían mucho de un día al otro, para el sábado se tuvo la presencia de los actores de doblaje Octavio Rojas (All Might, Kokushibo, Erwin Smith) Jessica Angeles (Lady Bug) Emilio Treviño (Miles Morales, Denji y Mickey) y Amellalli Guevara (Pochita) quienes en diferentes momentos subían al escenario para convivir con los asistentes en una pequeña platica acerca de sus experiencias en está trayectoria del doblaje y de los recientes proyectos en los que estuvieron involucrados. Así como también se contó con la presencia de Darkar, el creador de la divertida e hilarante serie web Vete a la versh, después de sus conferencias o antes de estás, los artistas tenían un tiempo para realizar una firma de autógrafos y poder tomarse una foto con sus fans de más cerca y hasta algunos suelen llevarles pequeños regalos a estos.

Para el día domingo, se contó con la presencia de los actores de doblaje de un mismo calibre y talla profesional como lo es el ilustre Rene García (Vegeta, Batman y John Wick) como los más jovenes pero igual de profesionales Iván Bastidas (Tanjiro Kamado) Uraz Huerta (Inosuke Hashibira) Meli G (Mitsuri Kanroji) y el más joven de todo Armando Corona (Tokito Muichiro) cuya presencia coincido con que hoy en Crunchyroll se re-estrena toda la 4ta temporada de Demon Slayer, la Aldea de los Herreros con su respectivo doblaje latino, algo que muchos hemos esperado desde que concluyó en Junio pasado.

Los stands con diversas mercancías como peluches, posters, mangas, figuras coleccionables, ropa de todo tipo, maquillaje, mochilas, pines y demás artículos son lo que más se llevan la atención ya sea para adquirirlos en ese momento (aprovechando que justo cayó la quincena) o buscar de nuevos lugares a los que puedes acudir en otro día, aunque a veces por estar dentro de una convención tienes ventaja de agarrar algo muy bueno con descuento.

Talento en cada rincón

La expo-anime contó nuevamente con la Zona-Cosplay, donde estuvieron cosplayers invitados como: Nozuro, NYCTEA, Kenia, Hatori Zen, Darckasia, AIDY, Paola Wayne. Aquellos dedicados a está representaciones de personajes de anime o videojuegos de un modo muy profesional y en el que también podían vender un poco de mercancía de su trabajo, photocards, pines y flyers de sus sesiones de fotos.

La ArtisT-Alley también estuvo presente dandole el espacio a jovenes artistas independientes que esperaban mostrar mercancía como pines, stickers, llaveros, libretas y demás sobre personajes reconocidos pero en un estilo de dibujo nuevo. Recibiendo a SCINI, Yako, Maguu, SailMysery, Anshee Hoop, Zoehi y Tiger 1001 para mostrar a gente como mucho talento.

Llevándose también la tradicional pasarela de cosplays ambos días en donde chicos y grandes modelaron trajes y atuendos muchos de estos creados por ellos mismos sobre los personajes más queridos en este medio. No importaba la calidad de este, sino el como representaras por unos segundos a aquel personaje el cual le tienes mucho aprecio.

Igualmente hubo espacio para un concurso de karaoke, donde los concursantes tuvieron un momento de fama y entonar aquella canción que no sale de su mente. Hay que admitir que todos cantamos bien hasta que tenemos un micrófono de frente y un público mirándonos. Pero en espacios como lo es la expo-anime, no se juzga y expresándote de la manera que mejor te sientas.

La expo-anime tiene tanto en la ciudad como en Irapuato, Celaya y Salamanca lo que yo tengo de vida en este momento y a está he asistido por 15 años, viendo como pasaba de estar dentro del Museo de la Ciudad al Auditorio Josefa, luego al Hotel Real de Minas y ahora en lo más alto (literalmente) como lo es el Centro de Congresos.

Me parece entretenido pues podríamos decir que al lugar llegaban muchos jovenes entre secundaria y prepa y hoy en día veo demasiadas parejas con niños pequeños (la mayoría adorables en mini-cosplay) un lugar que ya no es “exclusivo” para los que gustan del anime, sino un espacio donde todos pueden entrar y de vez en cuando conoces gente nueva.

Hemos vistos que estos puntos de reunión son más, mucha variedad y espacio para asistir el resto del año, aunque mi bolsillo no le agrade tanto la idea. En caso de que te hayas perdido este evento, los días 23 y 24 de este mes se llevará a cabo en el Jardín Guerrero la segunda edición del Collectors Celebration. Un espacio dedicado para aquellos que buscan algo muy especifico y que en ninguna tienda han podido encontrar, con música en vivo, cosplayers invitados, dibujantes y unas leyendas del doblaje como lo son: Roberto Carrillo (Martin McFly) y Hannibal Brown (C3PO) para pasar otro rato entretenido.