Alrededor del mundo, millones de armys y Suga-biased han despertado el día de hoy con la noticia que tanto se temían. El rapero y productor Min Yoongi o mejor conocido como Suga del grupo de k-pop BTS ha anunciado formalmente su reclutamiento para comenzar pronto su servicio militar.

A través de un live corto en la plataforma Weverse, donde el cantante y otros miembros han hecho en vivos anteriormente, volvió aparecer en pantalla y es que la ultima transmisión de Suga fue el 6 de agosto, a días de haber terminado con su gira mundial en solitario del D-Day Tour, en el que se le veía feliz después de concluir dicho proyecto ya no se tuvo más noticias de él.

맞아 Future's gonna be okay 🖤 pic.twitter.com/IAtEl8x9Bj — 디어 (@dxxr_suga) September 17, 2023

En el live, se le ve a Suga algo cambiado, ya que su cabello es un poco más corto pero es el obligatorio para el servicio y como él comenta subió un poco de peso además de decir que había estado grabando muchas cosas anteriormente. También dentro de los comentarios se vieron los de sus compañeros, Jin y J-Hope quienes ya radican dentro del servicio, claro que anteriormente se les había visto a los dos en uno de sus conciertos.

Hasta ahora no sabe a cual división permanecerá Suga pero de acuerdo al comunicado de BigHit su reclutamiento iniciará el 22 de septiembre y según algunas fuentes comentan que su periodo durara 21 meses en vez de 18 aunque esto no esté del todo confirmado. Igualmente se les pide a las k-armys que como en las anteriores dos ocasiones no asistan al campo para despedir a Suga, ya que retrasaría a los demás cadetes.

Seguramente como sucedió antes, veremos a los 7 miembros juntos nuevamente, claro viendo a Jin y J-hope con sus respectivos uniformes mientras Suga se prepara en las filas.

Fechas de regreso del Servicio Militar de @BTS_twt (hasta ahora) 3/7#Jin

Inicio: 13 de diciembre de 2022.

Regreso: 12 de junio de 2024.#jhope

Inicio: 18 de abril de 2023.

Regreso: 17 de octubre de 2024.#SUGA

Inicio: 22 de septiembre de 2023.

Regreso: 21 de junio de 2025. pic.twitter.com/VOL8aamYZT — als ⁷ | ♡🥢| 🇪🇨 (@Vantaegi95) September 17, 2023

Es algo triste, pues si bien este momento ya se veía aproximarse, pues con una gira a muchos países, varios proyectos en donde se vio a Suga e incluso tuvo tiempo de una colaboración con la cantante Halsey, su próxima ausencia empieza a doler para muchas pero es algo que debe hacer.

Como dijo Suga: “… El futuro estará bien, no hay necesidad de llorar. Dijimos que nos volveríamos a encontrar en 2025, ¿verdad?” Por lo que solo queda esperar a que el como el reste de los miembros de BTS cumplan con este servicio y después de confirmen fechas para futuros conciertos en 2025 y 2026. Solo esperen por ellos