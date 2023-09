Esta es la programación oficial de la 21ª edición del FICM

Desde la Ciudad de México, en una conferencia de prensa, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha anunciado la programación de su vigesimoprimera edición, que se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre de 2023.

En esta ocasión, el 21er FICM se desarrollará en un formato híbrido, con proyecciones en vivo en lugares como Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Centro Cultural Universitario, Plaza Benito Juárez y Casa Natal de Morelos en Morelia; además de eventos en el Teatro Emperador Caltzontzin y la Plaza Vasco de Quiroga en Pátzcuaro. También se ofrecerán funciones virtuales gratuitas a través de Canal 22 y FilminLatino.

Selección oficial

La esencia misma del Festival Internacional de Cine de Morelia radica en sus secciones competitivas, que incluyen la Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. En esta edición, se contará con la participación de 11 obras en la Sección Michoacana (10 cortometrajes y 1 largometraje), 62 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (16 de animación, 17 documentales y 29 de ficción), 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 11 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano, lo que suma un total de 96 proyectos cinematográficos provenientes de diversos estados de México.

Es importante destacar que, en el caso de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en el de largometraje documental, el ganador será considerado como candidato elegible para una posible nominación al premio Oscar.

Este año, la Sección de Largometraje Mexicano está conformada por:

A cielo abierto , de Mariana Arriaga y Santiago Arriaga

, de y Desaparecer por completo , de Luis Javier Henaine

, de Itu Ninu (Cumbres de maíz) , de Itandehui Jansen

, de Latido , de Katina Medina Mora

, de lumbrensueño , de José Pablo Escamilla

, de No voy a pedirle a nadie que me crea , de Fernando Frías de la Parra

, de Temporada de huracanes , de Elisa Miller

, de Todo el silencio , de Diego del Río

, de Todos los incendios , de Mauricio Calderón Rico

, de Tótem , de Lila Avilés

, de Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz

JURADO

En esta 21ª edición, el jurado de la sección de Largometraje Mexicano del FICM será presidido por el extraordinario cinefotógrafo y director mexicano Rodrigo Prieto, y conformado por: la gran actriz francesa y actual Presidenta del Instituto Lumière, Irène Jacob; Giona A. Nazzaro, director artístico del Festival de Locarno; Marie-Pierre Macia, destacada productora francesa; y Brigitte Lacombe, reconocida fotógrafa. El jurado de la Sección de Documental Mexicano está integrado por Raul Niño, director creativo del Sheffield DocFest; la distinguida documentalista Michèle Stephenson; y Michael Almereyda, reconocido realizador y productor estadounidense. Léo Ortuno, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Justine Valtier; directora artística del Festival Regard; y Jaime E. Manrique, fundador y director del Festival de Cortos de Bogotá-BOGOSHORTS conformarán el jurado de la Sección de Cortometraje Mexicano. El jurado de la Sección Michoacana y del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje estará integrado por Pável Granados, Director General del Canal 22; Fabienne Aguado, agregada audiovisual del Instituto Francés de América Latina (IFAL); y Ángeles Castro, directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) .

FUNCIÓN INAUGURAL

Gracias al apoyo de Talipot Studio y del productor Jeremy Thomas, la película The Dead Don’t Hurt, de Viggo Mortensen, se proyectará en la Ceremonia de Inauguración de nuestra 21ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 20 de octubre en Morelia con la presencia del gran actor y director.

GRAN GALA

Tendremos el privilegio de contar con el extraordinario realizador mexicano Michel Franco, que presentará en una Gran Gala su nueva película Memoria, premiada recientemente en el Festival de Cine Venecia.

INVITADOS ESPECIALES

En esta edición también tendremos el privilegio de contar con: Nicolas Philibert, que presentará Sur l’Adamant, ganadora del Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín; Irène Jacob, que presentará funciones especiales de The Double Life of Veronique (La doble vida de Véronica) y Three Colours: Red (Tres Colores: Rojo), de Krzysztof Kieslowski; y James Ivory, legendario realizador que regresa a Morelia para presentar una selección de su obra, incluyendo su reciente documental A Cooler Climate.

Asimismo, tendremos el honor de recibir a: Frank Marshall, que presentará su nuevo documental Rather; Amat Escalante, que estará presente en una función especial de Perdidos en la noche; Rodrigo Prieto, que presentará Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna), de Martin Scorsese; Carlos Carrera, con el estreno mundial de Confesiones; Eugenio Derbez, que presentará Radical, de Christopher Zalla; Michèle Stephenson, con el documental Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, que recibió el máximo galardón en el pasado Festival de Sundance; Rosalie Varda, que presentará los documentales Viva Varda!, de Pierre-Henri Gibert, y Room 999, de Lubna Playoust; Noah Pritzker, que presentará Ex-Husbands; Lisa Cortes y Diego Hurtado de Mendoza, que presentarán el documental The Space Race; Lucía Puenzo, con su nueva cinta Los impactados; Ehsan Khoshbakht, que presentará su documental Celluloid Underground; y Olmo Schnabel, que presentará Pet Shop Days.

ESTRENOS INTERNACIONALES

Los estrenos internacionales del 21er FICM son:

Documental

À la chaleur des années froides (Al calor de los años frios) , de Eytan Jan y Darius Kaufmann

, de y A Season with Isabella Rossellini , de Marian Lacombe

, de A Still Small Voice , de Luke Lorentzen

, de The Art of Eating – The Life of M.F.K. Fisher , de Gregory Bezat

, de Celluloid Underground , de Ehsan Khoshbakht

, de Cinema Has Been My True Love: The Work and Times of Lynda Myles , de Mark Cousins

, de Going to Mars: The Nikki Giovanni Project , de Joe Brewster y Michèle Stephenson

, de y Petro , de Sean Mattison

, de The Private Lives of Jordi Mollà & Domingo Zapata , de Giuseppe Ferlito

, de Rather , de Frank Marshall

, de Ricardo and the Painting , de Barbet Schroeder

, de Room 999 , de Lubna Playoust

, de The Space Race , de Lisa Cortes y Diego Hurtado de Mendoza

, de y Viva Varda!, de Pierre-Henri Gibert

Ficción

All of Us Strangers , de Andrew Haigh

, de Anatomy of a Fall , de Justine Triet

, de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe , de Aitch Alberto

, de Banel & Adama , de Ramata-Toulaye Sy

, de (Can’t) Let It Go , de Roy Szuper

, de Cerrar los ojos , de Victor Erice

, de La chimera , de Alice Rohrwacher

, de Club Zero , de Jessica Hausner

, de Conversaciones sobre el odio , de Vera Fogwill

, de Los colonos , de Felipe Gálvez Haberle

, de Los delincuentes , de Rodrigo Moreno

, de L’Été dernier, de Catherine Breillat

de Ex-Husbands , de Noah Pritzker

, de Fallen Leaves , de Aki Kaurismäki

, de Fingernails , de Christos Nikou

, de The Holdovers , de Alexander Payne

, de How to Have Sex , de Molly Manning Walker

, de Wildcat , de Ethan Hawke

, de I Told You So , de Ginevra Elkann

, de Los impactados , de Lucía Puenzo

, de Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna) , de Martin Scorsese

, de May December , de Todd Haynes

, de Next Goal Wins , de Taika Waititi

, de Perfect Days , de Wim Wenders

, de Pet Shop Days , de Olmo Schnabel

, de Poor Things , de Yorgos Lanthimos

, de Radical , de Christopher Zalla

, de Rapito , de Marco Bellocchio

, de Le Règne Animal , de Thomas Cailley

, de Richelieu , de Pier-Philippe Chevigny

, de Robot Dreams , de Pablo Berger

, de The Shepherd , de Iain Softley

, de Teddy , de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma

, de y Tres Hermanos , de Francisco Joaquín Paparella

, de The Zone of Interest, de Jonathan Glazer

ESTRENOS NACIONALES

Este año, entre los estrenos mexicanos contaremos con:

Confesiones , de Carlos Carrera

, de Dante y Soledad , de Alexandra De la Mora

, de La huella de unos labios , de Julián Hernández

, de Lluvia , de Rodrigo García Sáiz

, de Recursos humanos , de Jesús Magaña

, de El sabor de la Navidad , de Alejandro Lozano

, de Señora Influencer , de Carlos Santos

, de La sombra del Catire , de Jorge Hernández Aldana

, de Straight, de Marcelo Tobar

FUNCIONES ESPECIALES

Perdidos en la noche , de Amat Escalante

, de El águila y el gusano , de Guita Schyfter

, de Berlin People , de Agustín Valdez Moncada

, de Comedor de cobre , de Vica Garrido Canseco

, de El origen de las princesas, de Adrián González-Camargo

Rebeladas , de Andrea Gautier y Tabatta Salinas

, de y The Michoacán File , de Bernardo Arsuaga Cárdenas

, de I Am More Dangerous Dead , de Matthew Berger

, de Macario (1960), de Roberto Gavaldón

(1960), de Llévame en tus brazos (1954), de Julio Bracho

(1954), de Mutt , de Vuk Lungulov-Klotz

, de Programa de Cortos del Festival Mix

SEMANA DE LA CRÍTICA

Como ya es tradición, en esta 21ª edición figurará estelarmente la presentación de películas de La Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes.

Ama Gloria , de Marie Amachoukeli

, de Il pleut dans la maison (It´s Raining in the House) , de Paloma Sermon-Daï

, de Inshallah walad (Inshallah a Boy) , de Amjad Al Rasheed

, de Jam (Sleep) , de Jason Yu

, de Le ravissement (The Rapture) , de Iris Kaltenbäck

, de Levante (Power Alley) , de Lillah Halla

, de Lost Country , de Vladimir Perišić

, de Tiger Stripes, de Amanda Nell Eu (Ganadora del Gran Premio de La Semana de la Crítica)

PROGRAMA “CINE SIN FRONTERAS”

Con el apoyo de la Fundación Coppel, llevaremos a cabo el programa “Cine Sin Fronteras”, que incluye la presentación de Hummingbirds, de Estefanía Contreras y Silvia Del Carmen Castaños, ganadora del Premio del Jurado Internacional Generation en el pasado Festival de Berlín. Además:

Going Varsity in Mariachi, de Sam Osborn y Alejandra Vasquez

TRIBUTO A FERNANDO DE FUENTES

Gracias al invaluable apoyo de la Filmoteca UNAM, la Cineteca Nacional, Fundación Televisa, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Diana Films, Viviana García Besné y Cinematográfica Calderón, el 21er FICM rendirá tributo al extraordinario guionista, productor y director Fernando de Fuentes, uno de los máximos exponentes de la Época de Oro del cine mexicano. Se proyectarán nueve de sus películas producidas entre 1933 y 1944.

El prisionero 13 (1933)

(1933) El compadre Mendoza (1933)

(1933) El fantasma del convento (1934)

(1934) La familia Dressel (1935)

(1935) Vámonos con Pancho Villa (1936)

(1936) Allá en el Rancho Grande (1936)

(1936) La Zandunga (1937)

(1937) Doña Bárbara (1943)

(1943) La mujer sin alma (1944)

EXPOSICIÓN EL RANCHO QUE FORJÓ UNA INDUSTRIA, LA GESTA DE FERNANDO DE FUENTES

Como parte del tributo a Fernando de Fuentes, y en colaboración con Fundación Televisa, se presentará la exposición fotográfica El rancho que forjó una industria, la gesta de Fernando de Fuentes. El público podrá visitar la exposición en la calle Cerrada de San Agustín, en el Centro de Morelia.

MÉXICO IMAGINARIO

Apegándonos a la excelente idea del director francés Bertrand Tavernier, quien estuvo con nosotros en 2007, llevaremos a cabo el programa “México imaginario”. Este año, gracias al apoyo de Ehsan Khoshbakht, Il Cinema Ritrovato y el MoMA, tendremos un programa especial del realizador Henry King, que incluye las películas que filmó en Morelia.

Stella Dallas (1925)

(1925) Captain from Castile (1947)

(1947) The Black Swan (1942)

(1942) 12 O´Clock High (1949)

(1949) The Gunfighter (1950)

(1950) The Sun Also Rises (1957)

(1957) The Bravados (1958)

(1958) King of the Movies – A Henry King Documentary (1978), de Phil Chilvers

FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

The Buriti Flower (Crowra), de Renée Nader Messora y João Salaviza

LABORATORIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS PARA CINEASTAS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA

En el marco del Foro de los Pueblos Indígenas se llevará a cabo el primer Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos para Cineastas Indígenas de América Latina, con el fin de reafirmar el compromiso del FICM con el trabajo de las y los realizadores de pueblos originarios, a través de la generación de espacios colectivos de formación que contribuyan al desarrollo de sus propuestas fílmicas.

Conoce los proyectos seleccionados.

PREMIO JEAN VIGO

Saint Omer , de Alice Diop

, de Énorme, de Sophie Letourneur

NOIR ARGENTINO (EN COLABORACIÓN CON EL NOIR CITY FILM FESTIVAL)

El vampiro negro (1953), de Román Viñoly Barreto

(1953), de La bestia debe morir (1952), de Román Viñoly Barreto

IMPULSO MORELIA 9

Programadores de importantes festivales nacionales e internacionales, productores, distribuidores y agentes de ventas serán invitados para participar activamente en Impulso Morelia 9. Este año, el panel estará compuesto por:

Carlos Gutiérrez , curador y director de Cinema Tropical, organización líder en la presentación de cine latinoamericano en los Estados Unidos.

, curador y director de Cinema Tropical, organización líder en la presentación de cine latinoamericano en los Estados Unidos. Cédric Succivalli , crítico de cine y programador de Giornate degli Autori del Festival de Cine de Venecia y del Red Sea International Film Festival.

, crítico de cine y programador de Giornate degli Autori del Festival de Cine de Venecia y del Red Sea International Film Festival. Claudia G. Covarrubias , productora y realizadora comprometida con la creación y difusión de películas con perspectiva social y de género, y actualmente directora de producción y comercialización de los Estudios Churubusco Azteca.

, productora y realizadora comprometida con la creación y difusión de películas con perspectiva social y de género, y actualmente directora de producción y comercialización de los Estudios Churubusco Azteca. John Cooper , curador y programador de amplia trayectoria, director emérito del Festival de Cine de Sundance, donde trabajó por tres décadas.

, curador y programador de amplia trayectoria, director emérito del Festival de Cine de Sundance, donde trabajó por tres décadas. José Tamez , productor y socio de Salma Hayek en su compañía productora Ventanarosa, donde también funge como presidente.

, productor y socio de Salma Hayek en su compañía productora Ventanarosa, donde también funge como presidente. Ralph McKay , programador para museos, archivos y festivales desde 1976 y asesor de programación del Festival Internacional de Cine de Rotterdam desde 1996.

, programador para museos, archivos y festivales desde 1976 y asesor de programación del Festival Internacional de Cine de Rotterdam desde 1996. Thomas Rosso, Program Manager de la Semana de la Crítica de Cannes y director del Taller Next Step.

Conoce los trabajos que participarán en Impulso Morelia 9.