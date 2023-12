No siempre tenemos la oportunidad de estar comprando juegos y renovar constantemente nuestro catálogo. Nos aburrimos de los que ya tenemos o apenas estamos incursionando en mundo de los videojuegos. Para ello tenemos la fortuna de que algunas compañías cada cierto tiempo regalan algunos. Esta semana Epic Games, Steam y Ubisoft regalan 6 juegos.

Generalmente, estas empresas no regalan sus mejores juegos, mucho menos los más costosos. Sin embargo, si permite ampliar la variedad de entregas que podemos disfrutar e incluso darnos la oportunidad de probar un videojuego que normalmente no jugaríamos. Dicho de otra forma, peor sería que no dieran nada.

Epic Games

La tienda de videojuegos Epic Games se lanzó el 6 de diciembre del 2018 y lleva desde el 2019 regalando juegos. Tienes entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre para reclamar 2 juegos. En esta ocasión son: Mighty Fight Federation y Jitsu Squad.

Jitsu Squad: Videojuego independiente de pelea y acción lanzado el 29 de marzo del 2022

Mighty Fight Federation: Videojuego independiente de lucha y acción en 3D desarrollado por Koni Games Inc. estrenó inicialmente el 7 de febrero del 2020.

Steam

Es una plataforma digital de distribución de videojuegos creada por Valve Corporation. Desde el 2003 distribuye videojuegos y en esta ocasión regala 3 con tiempo ilimitado para reclamarlos, estos son: Storm Striker, Earth’s Greatest Defender y Retro Commander.

Storm Striker: Es un juego de disparos en tercera persona JvJ en quipos de 5 contra 5.

Earth’s Greatest Defender: Es un juego de disparos enfocado en destruir al enemigo de la forma más ruda posible, todo acompañado de una banda sonora de metal.

Retro Commander: Es un juego de guerra y estrategia en tiempo real.

Ubisoft

Ubisoft es una empresa francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, creada el 28 de marzo de 1986. Dejando lo mejor para el final, Ubisoft regala un juego perteneciente a una de sus mejores y más antiguas franquicias. Podrás reclamar Assassin’s Creed Syndicate Standard Edition hasta el 6 de diciembre.

Assassin’s Creed Syndicate Standard Edition: Es tu oportunidad de recorrer el cambiante mundo de Londres en la época de la Revolución Industrial. Assassin’s Creed es una saga de videojuegos, historietas y libros de ficción histórica, enfocados en la lucha entre la Hermandad de Asesinos y los Templarios. Acción, aventura, sigilo y mundo abierto.

Si quieres estar al tanto de más videojuegos gratuitos, síguenos en Alternativo.mx