La oscuridad es lo menos grave de esta historia, tus sueños se volverán pesadillas y estarás condenado a repetirlas cientos de veces hasta que descubras como salir. ¿Qué es real? Que no veas algo no significa que no esté allí observándote. Es momento de recorrer las calles Yharnam y conocer Bloodborne una letanía a Lovecraft.

Te despiertas con un gran grito, tuviste una pesadilla que te aceleró el corazón y te hizo despertar sudoroso. Tratas de recordar que te alteró a ese nivel, pero no logras tener claridad de tu sueño. Solo tienes en tu cabeza un ser de extremidades largas y cabeza como pulpo, quizás los seres que creó Lovecraft siempre han estado esperando poder despertar.

Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft, también conocido como H. P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Recordado sobre todo por crear los Mitos de Cthulhu, un ciclo literario enfocado en el horror cósmico, concebido entre 1921 y 1935. El cual fue ampliado por otros escritores pertenecientes al Círculo de Lovecraft.

El horror cósmico se aleja de lo común en las historias de terror, como fantasmas, asesinos en serie o satanismo. La línea narrativa de este subgénero del terror se fusiona con elementos de la ciencia ficción, como: razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones.

El Círculo de Lovecraft fueron una serie de escritores cercanos a Howard Phillips Lovecraft, con los cuales mantuvo contacto, permitiendo así la ampliación y continuación de su literatura.

Estas obras enfocadas en lo macabro y en el horror cósmico fueron una importante influencia para escritores como Stephen King y para la creación de videojuegos como Bloodborne.

Bloodborne

Bloodborne es un videojuego de rol y acción de los mismos creadores de Dark Souls. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, desarrollado por From Software para la PlayStation4. En esta ocasión encarnaremos el cuerpo de un cazador condenado a recorrer las calles de Yharnam. Una ciudad gótica victoriana que a su vez es la zona más importante de este juego.

Recorrerás este oscuro lugar equipado de espadas, sierras, hachas y armas de fuego que te servirán para hacer parry (mecánica de los soulslike y los metroidvania). Mientras luchas con los habitantes de la ciudad enloquecidos y convertidos en bestias. Poco a poco irás descubriendo los misterios que aguardan al despertar en la noche de la cacería.

El llamado lovecraftiano

No hay certeza hasta qué punto Hidetaka Miyazaki se inspiró en Lovecraft para crear el lore o la historia de Bloodborne. Sin embargo, sí es cierto que las referencias al horror cósmico son constantes. El inicio en esta historia sucede a través del Sueño del Cazador. Espacio entre lo espectral y lo onírico que se comporta como el único espacio de paz.

Nuestro cazador llega a Yharnam buscando la sangre pálida, luego descubriremos que esta pertenece a unos seres adorados como dioses. El diseño de estos parecen inspirados por las historias de Lovecraft.

Si se tiene en cuenta tan solo al jefe final “Presencia Lunar” y el hecho de que este combate ocurre en el Sueño del Cazador, notaremos referencias: a Cthulhu, al fenómeno de la luna verdosa y a los sueños en la casa de la bruja, todas historias lovecraftianas. Sin ignorar que la forma de algunos enemigos se parecen a seres como Cthulhu.

Cuidado al dormir, quizás esta vez despiertes en Yharnam y te enfrentes a las bestias del horror cósmico.

