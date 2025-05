Elektra lanza farmacias y atención médica remota con “Más Salud”

Elektra ha dado un nuevo paso en su estrategia de diversificación con el lanzamiento de “Más Salud”, farmacia y atención médica remota y operará dentro de sus tiendas y en clínicas independientes.

La propuesta, anunciada el lunes 28 de abril en la Ciudad de México, busca convertirse en una alternativa privada al sistema de salud pública, integrando en un solo espacio: consultas médicas, diagnósticos, medicamentos y hasta financiamiento para estudios y tratamientos.

Un nuevo concepto de salud “todo en uno” desde Elektra

La idea central de Más Salud es ofrecer una experiencia médica completa en una sola visita.

Dentro de las tiendas Elektra (o en clínicas propias), los pacientes podrán:

Tener una consulta médica general o con especialistas como pediatras, internistas y nutriólogos

Realizar estudios clínicos y pruebas rápidas con tecnología traída desde la India

Obtener su diagnóstico y receta en ese mismo momento

Comprar sus medicamentos esenciales en la farmacia contigua “Más Farma”

Y, si lo necesitan, solicitar un crédito para pagar el servicio médico o los fármacos.

Todo esto, sin necesidad de desplazarse a otro lugar. Según Azteca Noticias, este modelo de “ventanilla única” quiere eliminar barreras como traslados, esperas prolongadas o falta de recursos económicos en el momento de la consulta.

Telemedicina asistida y seguimiento por WhatsApp

Uno de los elementos más innovadores del sistema es la telemedicina asistida: en los consultorios, los pacientes no son recibidos directamente por médicos, sino por enfermeras capacitadas que fungen como enlaces entre los pacientes y los doctores a distancia.

El médico aparece mediante videollamada, realiza la entrevista clínica, revisa los signos vitales (tomados por el personal en sitio), emite el diagnóstico, receta y da instrucciones para tratamiento. Todo esto ocurre en tiempo real, dentro del consultorio.

Además, los usuarios podrán recibir seguimiento digital a través de WhatsApp, donde se les enviarán recordatorios de medicación, citas posteriores y hasta resultados de análisis.

Créditos para consultas y medicinas

Una de las características más llamativas del modelo es el llamado “Préstamo de Emergencia Más Salud”, con el cual los usuarios podrán financiar la consulta, los estudios o la compra de medicamentos con apoyo del ecosistema financiero de Grupo Salinas.

Esto convierte a Más Salud en una de las primeras propuestas formales en México que integran servicios médicos y créditos en un mismo espacio, algo que podría representar una alternativa real para millones de personas que hoy no acceden a atención por limitaciones económicas.

¿Dónde funcionará y qué servicios ofrece?

En su primera fase, el sistema contará con 30 consultorios: 20 dentro de tiendas Elektra y 10 en ubicaciones estratégicas de CDMX, Estado de México y Puebla. Se contempla una expansión posterior dependiendo de la demanda y el desempeño del modelo.

Ricardo Salinas lanza críticas y se presenta como alternativa al sistema público

Durante la inauguración del primer consultorio en Tlalpan, el empresario Ricardo Salinas Pliego no se limitó a presentar el nuevo proyecto: lanzó duras críticas contra el sistema de salud pública en México y contra las autoridades que, según él, han fallado en ofrecer soluciones reales a los más necesitados.

“Si no lo hacía yo, ¿quién? Abrimos nuestra primera sucursal de #MásSalud, porque no es justo dejar a los mexicanos en manos de quienes se burlan de los más pobres y solo enriquecen a sus amigos con contratos. Yo quiero decirles a mis amigos empresarios: ya basta de quejarse y no hacer nada”. declaró en redes sociales.

Les voy a compartir mi discurso de inauguración de la primer sucursal de #MasSalud, si están de acuerdo con mis palabras, y les gusta… compártanlo con sus amigos y familia, el video lo pueden descargar para tal fin. Ahora que empiece el fin de semana y vámonos a divertirnos a… pic.twitter.com/lgAYEb6oze — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 1, 2025

Su esposa, Ninfa Salinas, también estuvo presente y declaró que este proyecto muestra cómo la innovación puede dar resultados concretos y cómo algunos empresarios están dispuestos no solo a criticar, sino a actuar.

¡Más Salud te apoya!@NinfaSalinas indica que llega a México un servicio de atención médica innovador, eficiente, económico, pero sobre todo humano. Vía: @Galicia_Edgar / @LilianaCUAUTLI pic.twitter.com/YK2Qa1b7FX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2025

¿Una solución real o una privatización silenciosa?

Aunque la propuesta ha sido bien recibida por algunos sectores, por su practicidad, rapidez e incorporación tecnológica, también ha generado debate en redes sociales. Críticos señalan que representa un nuevo ejemplo de cómo el sector privado está ocupando espacios que deberían ser responsabilidad del Estado, como el acceso a la salud.

Sin embargo, para millones de personas sin acceso a servicios médicos de calidad, Más Salud puede representar una opción viable, accesible y disponible dentro del entorno cotidiano de Elektra.

Conclusión

El lanzamiento de Más Salud marca un nuevo capítulo en la transformación de Elektra: de tienda de electrodomésticos y préstamos, a centro de salud y bienestar. Con consultorios, farmacia y crédito todo en un solo lugar, esta propuesta busca posicionarse como la nueva Farmacias Similares… pero con tecnología, financiamiento y un enfoque integral.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.