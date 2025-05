LEGO y Fórmula 1 sorprenden con autos funcionales

El pasado domingo 4 de mayo de 2025, el Gran Premio de Miami no solo fue escenario de velocidad y adrenalina, también fue testigo de uno de los momentos más originales y encantadores de la historia reciente de la Fórmula 1: una colaboración sin precedentes con LEGO, en la que los 20 pilotos oficiales condujeron autos de F1 a escala real construidos con bloques LEGO.

We can’t get enough of these life-size LEGO F1 cars! 😀#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/rxSpMtKZjg

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025