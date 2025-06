El fin de Windows 10: Cómo conseguir un año más de seguridad

Sí vas a poder estirar la vida de tu Windows 10 un año más sin pagar un duro por las actualizaciones de seguridad. Microsoft ha soltado la bomba: hasta octubre de 2026, te darán protección gratis si cumples una de dos cosas: o usas su app de copias de seguridad para sincronizar tu PC con la nube (con tu cuenta de Microsoft), o te gastas 1.000 puntos de esos que ganas con Microsoft Rewards. Es un respiro dentro del plan de pago que tenían pensado, así que conviene saber cómo aprovecharlo.

El “tic-tac” suena cada vez más fuerte para millones de ordenadores. Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de Microsoft que muchos preferirían ignorar: el 14 de octubre de 2025. Ese día, Windows 10, el sistema operativo que ha estado en nuestras vidas durante una década, se jubila oficialmente. Se acaba el soporte.

Pero, en un giro de guión que nadie esperaba, Microsoft ha decidido darnos un respiro. Resulta que sí, el primer año de actualizaciones de seguridad extra va a ser gratis. Esto significa que tu ordenador con Windows 10 podrá seguir recibiendo los parches de seguridad más importantes hasta el 13 de octubre de 2026, y tu bolsillo ni se enterará.

Pero, ¿Dónde está la trampa? Pues, más que una trampa, es una jugada de Microsoft para que uses más sus cosas. Para conseguir ese año gratis, tienes que hacer una de estas dos cosas.

Opción 1: Sincroniza tu PC con la Nube (La más fácil de todas)

La forma más directa es usar la aplicación “Copia de seguridad de Windows” y dejar que guarde tu configuración en tu cuenta de Microsoft.

¿Y qué narices es esa app? Pues es una herramienta que viene en las últimas versiones de Windows 10 y que, básicamente, le hace una “foto” a tu PC y la guarda en la nube. Sube tus documentos e imágenes a OneDrive, y también se acuerda de tus programas, contraseñas y cómo tienes configurado el sistema.

¿Cómo va? Es simple: al usar tu cuenta de Microsoft en el PC, la app aprovecha tu espacio de OneDrive para guardar todo eso. Con los 5 GB que te dan gratis, suele sobrar para la configuración y los archivos más importantes.

¿Por qué hace esto Microsoft? Pues tiene su lógica. Por un lado, si algún día te compras un PC nuevo (con Windows 11, guiño, guiño), pasar tus cosas será pan comido. Y por otro, te meten un poquito más en su mundo de servicios en la nube.

Opción 2: Tira de Puntos de Microsoft Rewards (Si eres de los que juegan o buscan con Bing)

Si ya estás metido en el ecosistema de Microsoft, esta opción es para ti. Puedes “comprar” ese año de seguridad extra canjeando 1.000 puntos de Microsoft Rewards.

¿Qué es eso de los Rewards? Es como la tarjeta de puntos de Microsoft. Te dan puntos por hacer cosas que quizás ya haces: usar su buscador Bing, jugar con la Xbox , hacer algún test chorra o comprar en su tienda.

¿Gratis de verdad? A ver, no pagas con euros, pero sí con tu tiempo y tu actividad. Conseguir 1.000 puntos no es una locura si usas Bing a diario o tienes Game Pass, la verdad.

¿Y cómo se hace? Todavía no han dado los detalles finos, pero lo normal es que pongan un botón bien grande en la web de Rewards para que canjees tus puntos por el año de seguridad.

Si haces una de estas dos cosas, tu PC quedará apuntado automáticamente para recibir las actualizaciones durante ese año extra.

Pero, ¿Qué son exactamente estas actualizaciones ESU?

Ojo, que esto es importante. No te van a dar un Windows 10 con cosas nuevas.

Lo que SÍ te dan: Parches para los agujeros de seguridad gordos. Si sale un virus nuevo, un ransomware chungo o los hackers descubren una nueva forma de colarse, tu PC recibirá la “vacuna”.

Lo que NO te dan: Funciones nuevas, mejoras de rendimiento, arreglos de fallos tontos que no sean de seguridad, ni ayuda técnica.

Vamos, que el programa ESU es como meter a tu Windows 10 en un congelador. No se hará mejor ni más rápido, pero estará a salvo de las peores amenazas que surjan.

¿Y después del año gratis? A pasar por caja

El plan completo de ESU dura tres años. El primero te lo regalan (si cumples), pero el segundo y el tercero son de pago.

Para ti y para mí: El segundo año (de octubre de 2026 a 2027) costará unos 30 dólares . Y no te extrañe que el tercer año suba de precio , que es lo que suelen hacer.

Para las empresas: Ellas juegan en otra liga. Empiezan pagando 61 dólares por ordenador el primer año , y cada año les suben la cuota.

El elefante en la habitación: ¿Y si paso de todo?

Puedes decidir ignorar el 14 de octubre de 2025 y no hacer nada. Pero, sinceramente, es una idea malísima.

Tu PC seguirá funcionando, sí. No va a explotar. Pero te vas a convertir en una diana con patas. Cualquier nueva brecha de seguridad que encuentren los malos será una autopista directa a tus datos. El riesgo de que te roben las contraseñas del banco, te secuestren los archivos con un ransomware o te llenen el PC de porquería se dispara. Y con el tiempo, las cosas dejarán de funcionar. Una impresora nueva, un programa que te acabas de bajar… podrían decirte que tu Windows es demasiado viejo.

En resumen: usar Windows 10 sin actualizaciones es como dejarte la puerta de casa abierta de par en par. Puede que no entre nadie en un tiempo, pero estás comprando todas las papeletas para un disgusto.

Tus opciones reales: ¿Qué deberías hacer?

Visto lo visto, tienes tres caminos lógicos.

La opción recomendada: Pásate a Windows 11

Es lo que quiere Microsoft y, siendo honestos, lo más sensato. Lo bueno: Sistema moderno, más seguro, con soporte para años y gratis si tu PC es compatible.

Lo malo: Aquí viene el problema. Un montón de ordenadores que van como un tiro con Windows 10 no pueden con Windows 11 por los requisitos de procesador y el famoso chip TPM. Puedes salir de dudas con la herramienta “PC Health Check” de Microsoft. La opción intermedia: Apúntate al plan ESU

Si tu PC no puede con Windows 11 o, simplemente, eres un enamorado de Windows 10 y te niegas a cambiar, esta es tu jugada. Lo bueno: Te da la opción de seguir usando tu ordenador de siempre de forma segura durante uno, dos o hasta tres años más. Tiempo de sobra para ir ahorrando para uno nuevo sin prisas. La opción alternativa: ¡Hay vida más allá de Windows!

Si tu PC no vale para Windows 11 y no quieres pagar, no tienes por qué tirarlo. Prueba Linux: Sistemas como Linux Mint o Ubuntu son gratis, seguros y van de lujo en máquinas viejas. Para navegar, escribir y ver pelis, son perfectos.

Dale una oportunidad a ChromeOS: Si solo usas el navegador, ChromeOS Flex puede resucitar tu portátil.

No lo dejes para el último día

Este año extra de seguridad gratis que se ha sacado Microsoft de la manga es un balón de oxígeno. Te da 12 meses más para pensar qué hacer sin que tu seguridad esté en juego.

Pero no te duermas en los laureles. Es una tirita, no una cura. El fin de Windows 10 es un hecho. Así que sé práctico: mira si tu PC puede con Windows 11. Y si no, aprovecha este año gratis mientras decides si te pasas a Linux o vas echando un ojo a ordenadores nuevos. La cuenta atrás sigue, pero ahora tienes un poco más de tiempo para que no te pille el toro.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.