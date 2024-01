Dia de Winnie Pooh ¿Por qué se festeja el 18 de enero?

Winnie the Pooh, uno de los osos más reconocidos a nivel mundial, celebra cada 18 de enero el Día Mundial de Winnie the Pooh, una ocasión especial que pocos conocen su origen.

Inicialmente llamado Edward Bear, este personaje fue creado por Alan Alexander Milne, un escritor británico que vio la luz el 18 de enero de 1882 y que tuvo participación en ambas guerras mundiales.

Milne es el autor de varias obras en las que el oso destaca como protagonista, compartiendo escenario con sus entrañables amigos como Igor (burro), Piglet (puerquito), Tigger (tigre), Conejo y Christopher Robin (hijo de A. A. Milne).

Primera aparición

La primera colección de historias y la introducción de este personaje se originaron con el libro “Winnie-the-Pooh” en 1926, seguido por “The House at Pooh Corner” en 1928. Alan Alexander Milne también incorporó un poema sobre el osito en los libros para niños “When We Were Very Young” (1924) y “Now We Are Six” (1927), y todos estos volúmenes fueron ilustrados por E. H. Shepard.

Winnie the Pooh reside en el Bosque de los Cien Acres, habitando una casa construida en un árbol junto a sus amigos Piglet, Tigger, Igor y Christopher Robin (principalmente). Otros compañeros incluyen a Conejo, Cangu, Rito y Búho.

El famoso oso amarillo tiene una debilidad por la comida, especialmente la miel, aunque también disfruta de la leche condensada y otros alimentos similares, especialmente cuando visita a sus amigos.

Imaginación

Este 18 de enero nos recuerda la importancia amistad incondicional, la imaginación y que nunca olvidemos que todos llevamos un niño feliz dentro de nuestra monotonía.

Feliz día de Winnie Pooh.

Más información relevante aquí