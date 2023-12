Maryfer Centeno vs. El Temach: Duelo de egos en la red

Maryfer Centeno vs. El Temach, la reconocida grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, no se quedó callada ante los reclamos de El Temach, el influyente creador de contenido, después de que Centeno analizara uno de sus videos. La especialista lejos de amilanarse, ejerció su derecho de réplica con contundencia.

El análisis de Maryfer Centeno vs. El Temach

Luego de la controversia generada por la cancelación del episodio de El Temach en el podcast ‘Envinadas’, donde fue acusado de misoginia, Centeno decidió analizar uno de los videos del influencer. Sin embargo, la respuesta de Temach no fue la que ella esperaba.

“Ego muy frágil”

Ante los reclamos de El Temach, Maryfer Centeno no dudó en señalar que, a pesar de su imagen de “macho entrón”, su “ego es muy frágil”. La grafóloga le recordó al influencer que, como hombre, debió haber visto su análisis antes de quejarse públicamente, y le aconsejó no hablar de lo que no conocía. La grafóloga expresó su sorpresa ante la reacción de El Temach, especialmente porque él aborda temas de masculinidad y confrontación directa. Centeno enfatizó que en ningún momento lo ofendió y que simplemente dio su opinión basada en su expertise.

“Fragilidad masculina”

Maryfer Centeno concluyó señalando la aparente “fragilidad masculina” de El Temach, destacando su poca tolerancia a la frustración, y cuestionando la coherencia entre su imagen pública y su reacción ante el análisis. A pesar de todo, la grafóloga manifestó su respeto hacia el influencer.

En este duelo de opiniones, Maryfer Centeno no dudó en defender su trabajo y expresar su punto de vista, demostrando que la experta en lenguaje corporal no se amedrenta ante la confrontación, que continua entre estas figuras públicas, la audiencia espera un intrigante enfrentamiento.

