Detalles del nuevo spin-off de The Big Bang Theory

El universo de The Big Bang Theory sigue expandiéndose. Tras el éxito de Young Sheldon, Warner Bros. ha decidido seguir explorando este mundo con una nueva secuela espiritual llamada Stuart Fails To Save The Universe.

¿De qué tratará la serie?

Según información de Deadline, la próxima serie en el universo de The Big Bang Theory llevará por título “Stuart Fails To Save The Universe” y tendrá como protagonista a Stuart Bloom, el carismático y a veces desafortunado dueño de la tienda de cómics, interpretado por Kevin Sussman.

La historia se centrará en la vida de Stuart dentro y fuera de su icónica tienda de cómics, explorando su día a día, sus relaciones y su continuo esfuerzo por encontrar estabilidad en su vida personal y profesional.

Personajes y elenco confirmado

Además de Kevin Sussman, la serie traerá de vuelta a varios actores de la serie original, incluyendo:

Lauren Lapkus, quien interpretó a Denise, la novia de Stuart y empleada de la tienda de cómics.

Brian Posehn, el divertido Bert Kibbler, el excéntrico geólogo.

John Ross Bowie, quien dio vida a Barry Kripke, el rival de Sheldon en la universidad.

Aunque el spin-off se desarrollará después de los eventos de la serie principal, aún no se ha confirmado si otros personajes de The Big Bang Theory harán apariciones especiales.

¿Regresarán otros personajes clásicos?

Aunque Jim Parsons (Sheldon) ha dejado claro que no tiene intención de regresar, Kaley Cuoco (Penny) y Mayim Bialik (Amy) han mencionado en entrevistas que estarían abiertas a participar en futuras producciones del universo de The Big Bang Theory.

Su posible regreso aún no ha sido confirmado, pero dado el éxito de la franquicia y su buena relación con Warner Bros., una aparición especial podría ser posible.

¿Cuándo se estrena?

Por el momento, la serie está en etapa de desarrollo y solo falta la aprobación final de Warner Bros. Television. Sin embargo, considerando la popularidad de The Big Bang Theory y el éxito de Young Sheldon, es muy probable que el proyecto reciba luz verde muy pronto.

