Seattle Mariners y Nintendo anuncian colaboración en la MLB

Los Seattle Mariners han marcado un hito en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) al convertirse en el primer equipo en usar diferentes patrocinadores en las mangas de sus uniformes para los partidos de local y visitante.

Este innovador acuerdo refuerza la larga relación entre Nintendo y los Mariners, la cual se remonta a 1992, cuando la compañía japonesa adquirió una participación mayoritaria en la franquicia. Aunque Nintendo vendió la mayoría de sus acciones en 2016, el vínculo entre ambas entidades sigue siendo fuerte.

Play ball ⚾

We’re thrilled to share we’re expanding our long-standing relationship with the @Mariners and will be featured on their jersey sleeve this season!

See it for the first time on Opening Day, March 27th! pic.twitter.com/Lig4Aw4bmf

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2025