Cuatro equipos disputarán el Play In de la Liga MX

Se terminó la última jornada del Apertura 2023 de la Liga MX y ahora se viene lo mejor del torneo del fútbol mexicano, con el nuevo formato de la Liga MX, el famoso Play In donde ya tenemos a los cuatros equipos que se jugarán el pase a la Liguilla.

Ahora bien, los 10 clasificados, de los cuales los primeros seis equipos ya están en los Cuartos de Final del fútbol mexicano, luego los restante estarán jugando el próximo partido dentro de 17 días, debido a la Fecha FIFA de este mes.

Asimismo, los cuatros equipos jugarán el nuevo formato del Play In. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Guadalajara y Puebla entraron de forma directa. Mientras que Atlético San Luis (7), Club León (8), Santos Laguna (9) y Mazatlán (10) estos cuatro por dos boletos a los Cuartos de Final.

Play In entre Atlético San Luis vs León y Santos Laguna vs Mazatlán