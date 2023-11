Islandia en alerta por la erupción del Volcán Fagradalsfjall

El sábado 11 de noviembre en Islandia se dio a conocer algunas imágenes de la situación por el enjambre sísmico del Volcán Fagradalsfjall. Además ha generado una alerta de emergencia para evacuar a la población de Grindavik al suroeste del país por la erupción volcánica.

De acuerdo con el Servicio de Investigación de la Oficina Meteorológica Islandesa (OMI), la ciudad islandesa de Grindavik, cerca de la capital Reikiavik; donde hay unos 6.000 habitantes, donde sigue la evacuación y las personas tienen cinco minutos para recoger a sus animales o documentos importantes debido a la erupción volcánica.

Así se ve algunos videos e imágenes que han circulado en X (Twitter) donde se aprecia la erupción del volcán y grietas en la ciudad.

A drone captured stunning close-up shots of lava bubbling in the crater of a volcano that began erupting near #Iceland capital, #Reykjavik.#volcano #earthquakes #Emergency #magma #lava #Grindavik pic.twitter.com/19rFUnRqsM

