Copa Mundial Sub 17: Uzbekistán sorprende a Canadá

Comenzó la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), pues bien, en la segunda jornada del Mundial Sub 17 donde los anfitriones lograron rescatar un punto ante Panamá y buscan aspirar a la siguiente ronda.

Ahora bien, con algunas sorpresas se dio en la segunda fecha del torneo juvenil que se está jugando en Indonesia. Con la victoria de Uzbekistán y Ecuador, además la Selección de España ya aseguró su pase a los Octavos de Final del torneo.

Por otra parte, el líder de goleo se lo lleva el jugador de Malí, Mamadou Doumbia, debido a sus grandes actuaciones en este torneo.

Indonesia sigue haciendo historia en la Copa Mundial Sub 17

Así mismo, se trata del cuarto torneo más importante que organiza la FIFA, después de la Copa del Mundo, la Femenina, y la Sub 20. Así pues, en la segunda fecha Indonesia y Panamá se llevaron un punto en este partido, donde ambos equipo necesitaban una victoria.

Pues al minuto 45+3’ Panamá abría el marcador con gol del mediocampista Oldemar Castillo Jiménez que ponía la ventaja a su selección. Luego en el segundo tiempo y al 54’ Indonesia puso el empate con un gol de Arkhan Kaka, y una gran asistencia de Welber Jardim.

Por otro lado, en el segundo partido entre Uzbekistán y Canadá del Grupo B, donde Uzbekistán logró dar la campanada en la segunda fecha; de este modo, al 22’ Mba Richard Mmah Chukwu defensor canadiense que hizo el primer autogol del partido y dando la desventaja de Canadá.

Después el 24’ Uzbekistán lograba poner el 2-0 con gol de Amirbek Saidov, ya que se tuvo que revisar el gol por medio del VAR. En el segundo tiempo y al 80’ volvió Amirbek Saidov con su doblete en el partido y dando la primera victoria a su selección.

En el partido entre España y Malí donde los españoles ya aseguraron su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub 17, ya que ambos equipos buscaban una victoria para asegurar el primer lugar del Grupo B, donde Malí venía de golear a Uzbekistán.

Principalmente, al 62’ del segundo tiempo España se ponía adelante con el único tanto de Juan Hernández, para asegurar su pase. Generalmente, Malí pierde a su mejor delantero Mamadou Doumbia por una tarjeta roja para el último partido ante Canadá.

Como era de esperar, en el partido Ecuador y Marruecos un juego crucial para ambas selecciones del Grupo A, por la mayor parte, Ecuador dominó el partido con un doblete de Michael Bermúdez al 62’, y al 90+3 firmó el gol de la victoria.

