Peso Pluma destaca con pasamontañas Supreme y estilo único

Peso Pluma sigue siendo noticia, no solo por su música viral, sino también por su estilo. El intérprete de “Ella baila sola” y “PRC” se ha convertido en un referente de moda urbana. Mientras muchos preguntan cuánto mide Peso Pluma, otros se enfocan en su look, especialmente en un accesorio que ya es parte de su sello: el pasamontañas de Supreme. El cantante ha sido visto en redes sociales usando un pasamontañas Supreme que se ha vuelto uno de sus favoritos. Según Farfetch, el modelo Supreme x New Era es negro, con ajuste stretch, logo tejido de intarsia, bordado lateral y tejido de canalé. Este diseño combina estilo y funcionalidad.

Precio del pasamontañas Supreme de Peso Pluma

El pasamontañas cuesta aproximadamente 2 mil 700 pesos. En sitios de reventa puede superar los 3 mil, porque ya no está disponible en la tienda oficial.

Este accesorio no solo es práctico, sino también un símbolo de estatus en la moda urbana. Es popular entre la generación Z y artistas que buscan destacar, igual que Peso Pluma.

“Peso Pluma ha logrado fusionar la estética callejera con el regional mexicano”, comentan analistas de cultura pop.

Carrera de Peso Pluma: de Guadalajara al mundo

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, nació en Guadalajara, Jalisco y tiene 23 años. Ha pasado de escenarios locales a Times Square en Nueva York, consolidándose como referente del regional mexicano. Con éxitos como “Por las noches”, “AMG” y “El azul”, su música se ha reproducido millones de veces. Su estilo y personalidad lo han convertido en un ícono de tendencia.

Presentación en el EDC con Marshmello

En el Electric Daisy Carnival (EDC), Peso Pluma sorprendió al cantar junto al DJ estadounidense Marshmello. El artista compartió imágenes y videos agradeciendo a sus seguidores y afirmó que “lo mejor aún está por venir”. El éxito de Peso Pluma no solo se refleja en cifras, sino en su impacto cultural. Su imagen combina lujo, autenticidad y cercanía con el público. Mientras crece su fama, los fans quieren saber todo sobre él: desde su altura y edad, hasta detalles de su vestimenta. Muchos buscan cuánto mide Peso Pluma, mientras otros imitan su estilo con piezas como el pasamontañas Supreme, que se ha vuelto parte de su identidad.