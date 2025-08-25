Cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución: La guía definitiva para tocar el cielo de la CDMX

Imagina esto: estás en el corazón de la Ciudad de México, el bullicio de la metrópoli se convierte en un murmullo suave y, frente a ti, se extiende un tapiz de edificios, avenidas y volcanes lejanos. No estás soñando, estás en la cima de uno de los íconos más imponentes de la capital: el mirador del Monumento a la Revolución. Si te has preguntado cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución y qué secretos esconde esta aventura, has llegado al lugar correcto. Prepárate para un viaje que va más allá de una simple vista panorámica.

El Monumento a la Revolución es mucho más que una estructura de piedra y acero; es un testigo de la historia, un mausoleo y, para nuestra suerte, una de las experiencias más emocionantes que la CDMX tiene para ofrecer. Este coloso, que alguna vez soñó con ser el Palacio Legislativo durante el porfiriato, tuvo un giro de guion digno de película y se transformó en un homenaje a la gesta que cambió a México. Hoy, nos invita a subir a sus entrañas y a su cumbre para descubrir la ciudad desde una perspectiva totalmente nueva.

El gigante que cambió de vocación: una historia para contar

Antes de responder a la gran pregunta sobre cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución, déjame contarte un secreto. Cuando pones un pie dentro, no solo estás entrando a un edificio, sino a una cápsula del tiempo. El proyecto original era tan ambicioso que buscaba competir con los grandes capitolios del mundo. Sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana dejó la estructura de acero abandonada, como un esqueleto metálico a merced del tiempo. Fue el arquitecto Carlos Obregón Santacilia quien rescató este gigante y le dio el propósito que conocemos hoy: honrar a los héroes revolucionarios y, de paso, regalarnos una vista espectacular.

¿Cómo es el recorrido para subir al Monumento a la Revolución? Una aventura paso a paso

La experiencia de visitar el mirador del Monumento a la Revolución es un viaje completo que apela a todos los sentidos. No se trata solo de llegar a la cima, sino de disfrutar el camino. El recorrido está diseñado para que te sumerjas en la historia y la arquitectura de este lugar único.

Paso 1: Un viaje a los cimientos

Tu aventura inicia en las profundidades, en los cimientos del monumento. Aquí, lejos del ruido de la ciudad, te encontrarás con la historia pura. A través de exposiciones y fotografías, conocerás los detalles de su construcción, desde el sueño porfiriano hasta su consagración como símbolo revolucionario. Es el preludio perfecto que te pone en contexto y hace que la subida tenga un significado mucho más profundo.

Paso 2: El elevador de cristal, un ascenso transparente

El siguiente punto es, sin duda, uno de los más emocionantes: el elevador panorámico de cristal. Mientras asciendes 65 metros, la Plaza de la República se despliega bajo tus pies y la ciudad comienza a revelarse. Sentirás un cosquilleo en el estómago al ver cómo los coches y las personas se hacen pequeños, mientras los grandes edificios de Paseo de la Reforma se ponen a tu nivel. La perspectiva de 360° es simplemente asombrosa y es el momento perfecto para sacar tu cámara y capturar postales inolvidables. La sensación de flotar sobre la ciudad es algo que no olvidarás fácilmente.

Paso 3: La Linternilla, el punto más alto

Para los más aventureros, la experiencia no termina en el primer mirador. Para llegar a la Linternilla, el punto más alto del Monumento a la Revolución, tendrás que prepararte para un pequeño desafío. Deberás subir y bajar más de 100 escalones a través de la icónica estructura metálica de doble cúpula. Sí, puede ser un poco cansado, pero te aseguramos que cada escalón vale la pena. La recompensa es una vista aún más privilegiada y la satisfacción de haber conquistado la cima de este gigante histórico.

Paso 4: Un encuentro con Villa y Zapata

En tu recorrido por el interior de la estructura, te toparás con una sorpresa. Se exhiben colecciones de filmografía y fotografías sobre la Revolución Mexicana, pero el plato fuerte son las figuras de cera de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Están recreando, en tamaño real, su emblemática foto sentados en la silla presidencial en el Palacio Nacional. Es una oportunidad única para tomarte una foto con dos de los personajes más legendarios de nuestra historia.

La pregunta del millón: ¿cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución en 2025?

Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Sabemos que estás planeando tu visita y necesitas tener el presupuesto claro. Afortunadamente, disfrutar de una de las mejores vistas de la CDMX es más accesible de lo que crees. Anota bien los precios para que no te tome por sorpresa.

De acuerdo con el portal oficial del Monumento a la Revolución Mexicana, para el año 2025, el costo de la entrada es el siguiente: Entrada General: $150 pesos por persona.

$150 pesos por persona. Entrada con Descuento: $130 pesos. Este precio aplica para niños menores de 12 años, estudiantes, profesores e INAPAM, siempre y cuando presenten su credencial vigente. Con este boleto, tienes acceso a toda la experiencia: los cimientos, el elevador panorámico y, por supuesto, el increíble mirador del Monumento a la Revolución. Es una inversión que se traduce en recuerdos y fotografías espectaculares.

Considerando todo lo que incluye el recorrido, saber cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución revela que es uno de los planes con mejor relación costo-beneficio en la ciudad. ¿Un café con vista? Por supuesto. El mirador cuenta con una cafetería, ideal para tomar una bebida caliente o disfrutar de un snack mientras contemplas el horizonte. Es el lugar perfecto para una cita romántica o simplemente para darte un respiro y admirar la inmensidad de la capital.

Planea tu visita: horarios y consejos prácticos

¡Es hora de ponerle fecha a tu aventura! El acceso se permite todos los días de la semana, así que tienes flexibilidad para organizarte. Los horarios son los siguientes:

Lunes a jueves: de 12:00 a 20:00 horas.

de 12:00 a 20:00 horas. Viernes y sábados: de 12:00 a 22:00 horas. (¡Ideal para una vista nocturna!)

de 12:00 a 22:00 horas. (¡Ideal para una vista nocturna!) Domingos: de 10:00 a 20:00 horas.

Consejos de un chilango experto:

El mejor momento: Si quieres las fotos más espectaculares, intenta ir durante el atardecer. Los colores del cielo pintando la ciudad son un espectáculo que te dejará sin aliento.

Si quieres las fotos más espectaculares, intenta ir durante el atardecer. Los colores del cielo pintando la ciudad son un espectáculo que te dejará sin aliento. Viste cómodo: Recuerda que subirás escaleras, especialmente si quieres llegar a la Linternilla. Usa calzado cómodo.

Recuerda que subirás escaleras, especialmente si quieres llegar a la Linternilla. Usa calzado cómodo. Sin prisas: Dedícale al menos un par de horas a la visita. Hay mucho que ver y disfrutar, desde las exposiciones hasta simplemente sentarte a contemplar la vista desde el mirador del Monumento a la Revolución.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución en CDMX?

Llegar a este coloso es increíblemente fácil, gracias a su ubicación privilegiada. Aquí te dejamos las opciones más sencillas:

En Metro: La forma más directa es usando el Metro de la CDMX . Debes bajarte en la estación Revolución de la Línea 2 (la azul). Al salir, el monumento te dará la bienvenida, es imposible no verlo.

La forma más directa es usando el Metro de la . Debes bajarte en la (la azul). Al salir, el monumento te dará la bienvenida, es imposible no verlo. En Metrobús: También puedes llegar cómodamente en Metrobús. Desciende en las estaciones Plaza de la República (Línea 1) o El Caballito (Línea 7). Desde ambas, solo tendrás que caminar unos pocos metros.

Dirección: Pl. de la República s/n, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX.

Ya sea que vivas en la ciudad o estés de visita, subir al mirador del Monumento a la Revolución es una de esas experiencias que tienes que vivir al menos una vez. Es la oportunidad perfecta para redescubrir la capital, para entender su magnitud y para enamorarte un poco más de su caos organizado y su belleza arquitectónica. Ahora que ya sabes cuánto cuesta subir al mirador del Monumento a la Revolución y todo lo que te espera, ¿qué esperas para planear tu ascenso a las nubes?