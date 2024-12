¿Cuáles fueron las actualizaciones a la Ley de Vivienda de la CDMX y qué significan realmente? MoradaUno te lo explica

MoradaUno te presenta el siguiente artículo. El pasado 28 de agosto se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de México reformas al CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL que impactarán directamente a arrendadores e inquilinos. Estas modificaciones buscan proteger el acceso a la vivienda y regular el aumento de rentas de acuerdo con la inflación. Conoce qué implicaciones tienen para tus rentas como Asesor Inmobiliario y las de tus clientes propietarios.

¿Qué contiene la reforma al Código Civil de la CDMX publicado el pasado 28 de Agosto de 2024?

Control de aumento de rentas : Ahora, los incrementos de renta estarán limitados a la inflación reportada por el Banco de México, lo que implica que los propietarios ya no podrán aplicar aumentos del 10% como anteriormente se permitía.

2. Registro digital de contratos de renta: Se establece la obligación de registrar todos los contratos de arrendamiento en una plataforma digital, gestionada por el gobierno de la CDMX, lo que ofrecerá más transparencia en los acuerdos entre arrendadores e inquilinos.

3. Construcción de vivienda accesible: El gobierno también se compromete a promover políticas públicas que incentiven la creación de vivienda accesible para el alquiler, involucrando tanto al sector público como al privado.

¿Cuáles son los cambios que más me afectan en los arrendamientos habitacionales?

1. “El incremento de renta no podrá ser mayor a la inflación del año anterior”

¿Cómo era antes? Antes el aumento anual máximo según el código civil era del 10%

¿Cómo está ahora? El aumento máximo cada año no podrá ser mayor a la inflación publicada por el Banco de México para los 12 meses anteriores a la renovación.



Aplica únicamente para contratos multianuales. Si el arrendador entra en un nuevo acuerdo o contrato, con cualquier inquilino, podrá pactar un nuevo valor de renta con total libertad.

2. “El Arrendador deberá registrar sus contratos en un registro digital de contratos de arrendamientos”



– Se establece que será obligación del Arrendador registrar el contrato de arrendamiento en un registro oficial en un plazo no mayor a 30 días después de celebrarse el contrato.

– Contratos vigentes tendrán un plazo de 90 días para ser registrados.

– Aún no se publica información respecto a la institución que lo tendrá a su cargo y cómo será el sistema de integración de dicho registro digital.

– Por el momento no hay nuevas obligaciones en vigor para los arrendadores, pero se deberá estar pendiente de cómo evoluciona esta disposición.



¿Cómo afectan a mis clientes propietarios de inmuebles habitacionales?