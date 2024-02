Costa de Marfil campeón de la Copa Africana de Naciones 2024

Gran Final de la ansiada Copa Africana de Naciones, l a Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol exótico del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados. De la misma forma, se definió al campeón de la Copa Africana de Naciones del 2024, con las selecciones de Costa de Marfil.

🏆 𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆

🇨🇮 Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! 🥇#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Y2xx7l1JAb

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024