Qatar bicampeón de la Copa Asiática 2024

La Final de la Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol exótico vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática que se detuvo por la pandemia.

Efectivamente, se jugó la Gran Final del torneo con la invicta Selección de Qatar, que son los anfitriones del torneo. Donde se enfrentó a la Selección de Jordania, que estaba jugando por primera vez en su historia una final a nivel internacional.

De esta manera, la Selección de Qatar conquistó su país al llevarse la Copa Asiática 2024, luego de vencer a Jordania..

✨ 𝐂 𝐇 𝐀 𝐌 𝐏 𝐈 𝐎 𝐍 𝐒 ✨

🇶🇦 Qatar are the Kings of Asia. Once again.#AsianCupFinal | #AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/DI4uRHWi2z

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024