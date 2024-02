Falleció Kelvin Kiptum el hombre que rompió el récord en Chicago 2023

Se dio a conocer la desafortunada noticia de la muerte del corredor keniano Kelvin Kiptum, el poseedor del récord mundial del maratón, pues Kiptum falleció en un accidente automovilístico en Kenia en la tarde del domingo así lo informaron los medios locales y amigos.

Además el entrenador de Kiptum también murió en el accidente, así lo dijo la corredora keniana Milcah Chemos quera muy cercana a Kiptum. Recordemos que el corredor logró la mejor marca en el maratón de Chicago del año pasado con 02:00:35 horas.

Aún así, Kiptum fue el primer hombre en correr un maratón en menos de 2 horas y estableciendo un récord en el Maratón; ya que se estaba enfocando en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió su boleto en el 2023.

De esta manera, Kelvin Kiptum, era un hombre casado y padre de dos niños, además era considerado como el nuevo fenómeno del atletismo; según los primeros informes de las autoridades de Kaptagar, Gervais Hakuzumana y Kiptum “perdió el control del coche y salió de la carretera”.

Por el cual rodando unos 60 metros antes de chocar contra un gran árbol que se encontraba en los costados de la carretera.

Eliud Kipchoge's tribute to Kelvin Kiptum captures the feeling of so many: a "rising star" with "a whole life ahead of him to achieve incredible greatness."

Here's our CNN tribute to the marathon world record holder, killed in a road accident at just 24 pic.twitter.com/G0JUFeckBA

— Larry Madowo (@LarryMadowo) February 12, 2024