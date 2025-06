Corona Capital 2025: Bandas por día, fechas y precios

¡Atención, fans de la música! El Corona Capital ha soltado la bomba y reveló oficialmente su tan esperado cartel completo, desatando la euforia entre los aficionados que harán vibrar la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025. Esta edición es particularmente especial, ya que marca la histórica 15ª entrega del festival y coincide con la celebración del centenario de la marca Corona, prometiendo una experiencia verdaderamente épica e imperdible en un fin de semana lleno de música.

Si ya sientes la emoción recorriéndote el cuerpo con solo pensar en ver a tus artistas favoritos en vivo en este lugar icónico, tenemos la información clave que necesitas. Aquí te vamos a contar todo lo esencial para planear tu asistencia al Corona Capital 2025: las fechas exactas ya confirmadas, el lineup completo que ya conoces, qué tipos de boletos habrá disponibles (y qué incluyen), cuánto costarán sus precios oficiales y, fundamentalmente, cómo asegurarte de no quedarte fuera cuando inicie la venta. ¡Prepárate para una experiencia inolvidable que celebra la música y dos hitos importantes!

Cartel Corona Capital 2025: ¿Qué bandas llegarán a México?

La edición XV viene cargada de nombres estelares que abarcan desde leyendas del rock hasta las nuevas sensaciones del pop alternativo. El cartel fue anunciado de una forma original, simulando un video del C5 que recorría la CDMX, ¡una sorpresa que encantó a muchos!

Entre los headliners que encabezan este cartel de ensueño destacan:

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Boa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilufer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino, Waxahatchee, Chapell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half-Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Lola Young, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Quendressa, Sabrina Claudio, Samia, The Struts, Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monster and Men, AFI, Alexandra Savior, Chanerl Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, PinkPantheress, Rose Grat, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

Tipos de Boletos y Abonos para el Corona Capital 2025: ¿Qué Incluyen y Cuánto Cuestan?

Para vivir la experiencia del Corona Capital 2025, tienes diferentes opciones de acceso, conocidas como “abonos” si decides ir los tres días (¡la mejor opción!). Cada uno te ofrece distintos beneficios, y ojo, los precios varían según la “Fase” de compra. El tip de oro es comprar en las primeras fases, ¡siempre son más económicas!

Ticketmaster ya ha publicado los precios oficiales de la Fase 1 para los abonos de 3 días (¡estos precios ya incluyen los cargos!):

Abono General: Tu pase para los tres días del festival.

Acceso a todas las áreas y escenarios generales.

Total libertad para recorrer actividades e instalaciones disponibles.

Es el acceso estándar para disfrutar toda la música.

Precio Fase 1: $5,477.80 MXN Comfort Pass presentado por Citibanamex: ¡Más comodidad para tu experiencia!

Incluye todos los beneficios del Abono General.

Acceso exclusivo y más rápido al festival por una entrada especial (¡adiós, largas filas!).

Acceso a baños privados con aire acondicionado (¡un lujo en festivales!).

Precio Fase 1: $8,096.70 MXN Citibanamex Plus (VIP): ¡La experiencia con beneficios extra!

Incluye todos los beneficios del Comfort Pass.

Estacionamiento preferencial (se asigna uno por cada cuatro boletos).

Acceso rápido por Fast Line (¡aún más veloz que Comfort!).

Ubicación privilegiada en el pit lateral frente a los escenarios principales, a menudo con plataformas elevadas para ver mejor.

Áreas de descanso exclusivas con sombra, mesas y servicio de concierge (para recargar energías).

Opciones gastronómicas y coctelería especiales .

Zona Wi-Fi y guardarropa .

Servicio de préstamo de baterías para cargar tus dispositivos (¡vital!).

Precio Fase 1: $10,711.60 MXN Corona 100 Club Pass: (¡Ojo! Este suele tener un precio único por fase, no hay Fases 1, 2, etc. en el club).

La experiencia más premium y exclusiva del festival.

Traslado desde el estacionamiento al acceso del evento.

Acceso backstage y zonas exclusivas (¡acceso VIP de verdad!).

Pit Club exclusivo (la mejor vista).

Comida y bebida incluidas durante el festival.

Baños premium , guardarropa de alta gama, Wi-Fi dedicado.

Servicio de concierge dedicado (¡te ayudan con todo!).

Precio: $27,450 MXN

¡Recuerda! Estos son los precios de la Fase 1. Conforme se vayan agotando, Ticketmaster liberará Fases siguientes y el precio irá subiendo. ¡Así que apúrate si quieres el mejor precio!

Fechas clave para la batalla de boletos

Okay, ahora lo bueno y lo que nos quita el sueño: ¿Cuándo y cómo conseguir esos boletos? ¡Aquí vienen las fechas que tienes que grabar a fuego! La demanda va a ser altísima, ¡no te confíes!

Si tienes tarjeta Citibanamex , tu momento es la Preventa Exclusiva : ¡El viernes, 6 de junio de 2025 , a partir de las 2:00 PM (¡hora del centro de México, que no se te pase un minuto!).

Para todos los demás (¡ánimo, que sí se puede!), la Venta General arranca justo al día siguiente: ¡El sábado, 7 de junio de 2025, también a las 2:00 PM!

¿Dónde le das click para la batalla? Principalmente en la página de Ticketmaster.com.mx. También podrías probar suerte en las taquillas designadas del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero el tip principal es intentarlo online, ¡es donde hay más disponibilidad al inicio! Ah, y un dato importante: ¡solo podrás comprar un máximo de 8 boletos por persona! ¡Así que júntate con tu crew y coordínense!

¡Tips de supervivencia: Cómo no quedarte fuera!

Con un cartel así, el “furor” es poco decir, ¡la compra va a ser una locura! Para que aumentes tus chances y no sufras de más, sigue estos consejitos (son oro molido):

Tu cuenta de Ticketmaster, ¡lista para la guerra! Entra ya a tu perfil, checa que todo esté correcto, que tus datos de pago estén bien guardados y actualizados. No dejes esto para el último segundo.

Pon la alarma… ¡y conéctate ANTES! Esto es CRUCIAL. No te conectes a las 2:00 PM en punto. Entra a la página o a la app de Ticketmaster al menos 20-30 minutos antes (piensa en 1:30 PM o 1:40 PM) para que te metas en la fila virtual. ¡Cada segundo que ganes puede significar la diferencia entre ir o no ir!

Ten tu tarjeta (la buena, la que pasa sin chistar) lista y a la mano. No pierdas tiempo buscándola.

¡No le des refresh! Una vez que estés en la fila virtual, resiste la tentación de actualizar la página. Podrías perder tu lugar. ¡Paciencia!

¿Vas con amigos? ¡Compren en equipo! Intentar comprar juntos o coordinar quién intenta cuántos boletos puede aumentar las posibilidades y, de paso, les ayuda a dividir gastos como los cargos por servicio.}

Corona Capital 2024: ¿El mejor cartel de la historia?

El lanzamiento del tan esperado cartel Corona Capital para su edición 2024 ha desatado un intenso debate en las redes sociales. Tal como se ha reportado, la recepción es polarizada: algunos usuarios han manifestado disconformidad sobre la actual edición y el listado de bandas confirmadas, sintiendo que no cumple sus expectativas. Por otro lado, una parte significativa revelan que la edición del Corona Capital 2024 fue de las mejores, destacando la calidad y variedad de los artistas anunciados y comparándola favorablemente con años pasados.

Evaluar si el cartel Corona Capital 2024 ostenta el título del “mejor de la historia” requiere perspectiva y considerar las cuantas ediciones de Corona Capital se han hecho desde su inicio en la Ciudad de México. Cada año presenta una propuesta musical única, buscando atraer a diferentes públicos y compitiendo implícitamente con el legado de ediciones anteriores que han traído a grandes nombres internacionales. La comparación también se distingue de eventos relacionados como el Corona Capital Guadalajara, que aunque comparte nombre, tiene su propio curado de artistas y ambiente, enfocado en otra región. La subjetividad juega un papel clave en esta discusión, haciendo que la pregunta sobre si 2024 es la cúspide del festival en México siga siendo un punto de controversia entre los aficionados y críticos por igual.

¿Qué son los Corona Capital Sessions?

Como parte de la gran celebración del centenario de Corona, el festival no se queda solo en la capital. ¡Habrá Corona Capital Sessions llevando la música y la experiencia a otras ciudades del país! Se han anunciado fechas en Mérida, Guadalajara y Monterrey. ¡Mantente súper atento a los detalles que anunciarán pronto para estas sesiones!

El Corona Capital 2025 pinta para ser una edición monumental, de esas que se quedan en la memoria por años. Con un lineup que reúne a bandas icónicas y artistas del momento, y la celebración de sus 15 años, es una fecha imperdible en el calendario musical.

Si no quieres quedarte fuera de esta gran fiesta musical en el Autódromo Hermanos Rodríguez, prepárate bien y sigue estas indicaciones al pie de la letra para conseguir tus boletos Corona Capital 2025. ¡La música nos espera en noviembre!