Un soldado estadounidense detenido en la frontera de Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Norte detuvieron a un soldado estadounidense que cruzó la línea que separa a este país con su vecino del Sur; hasta el momento las Naciones Unidas en ese sector y un alto funcionario de Estados Unidos, están dialogando con los altos funcionarios de este país.

Además, un miembro del Servicio de Estados Unidos en una visita de orientación al Área de Seguridad Conjunta (JSA), donde cruzó deliberadamente la línea, así lo dio a conocer las fuerzas militares de estadounidense en Corea del Sur a través de un comunicado.

