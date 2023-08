España hace historia en jugar su primera final de la Copa Mundial Femenina 2023

La Selección de España se instala en la final de la Copa Mundial Femenina 2023 que se realiza en Australia y Nueva Zelanda, de este modo, España hace historia por primera vez al llegar a una final en su historia en este torneo.

Aún así, España derrotó 2-1 a Suecia, que era candidata a llevarse la copa y estaba de manera invicta en todo el torneo, pues bien, los goles que le dieron el triunfo a las españolas fueron de Salma Paralluelo y Olga Carmona para darle su primera final.

Con este resultado, España es finalista de la Copa Mundial Femenina 2023 y se enfrentará a la vencedora del cruce entre Inglaterra y Australia. Asimismo, la final del Mundial se jugará el próximo domingo para conocer a la nueva campeona de esta máxima competencia internacional.

#ESP reach their debut #FIFAWWC Final! 🙌

Who will they meet there? 👀

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 15, 2023