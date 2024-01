Irán elimina a Siria de la Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Efectivamente, se dio a conocer los cruces de los Cuartos de Final de la Copa Asiática con el cierre de Irán y Japón.

We are now down to the last 8. Which 4️⃣ teams will be in the semi-finals?

🇶🇦v🇺🇿

🇮🇷v🇯🇵

🇦🇺v🇰🇷

🇹🇯v🇯🇴

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024