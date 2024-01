Octavos de Final de la Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, se definieron los octavos de final de la Copa Asiática 2024, con algunas selecciones que sorprendieron este torneo.

Corea del Sur y Malasia lo mejor de la Copa Asiática Qatar 2024

La última vuelta del Grupo E de la Copa Asiática 2024 entre Corea del Sur ante Malasia, un juego muy entretenido y cerrado. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Janoub, Qatar, un partido de ida y vuelta que terminó en empate a 3 goles.

Así que, Jeong Woo-yeong marcó el primer tanto de Corea al minuto 21’, después al 51’, Malasia lo empató con Mohd Faisal Abdul Halim. Luego al 62’, se marca un penal a favor de Malasia, donde aprovechó el delantero Arif Aiman Hanapi, para aumentar la ventaja en el marcador.

Pero al 83’, Corea empató con un golazo de Lee Kang-In, y el partido seguía con vida para ambas selecciones; así que al 90+4’, se marca un penal a favor de Corea y el hombre que le dio el empate fue Son Heung-Ming.

De esta manera, Corea del Sur avanzó a la siguiente ronda, como segundo de su grupo E por debajo de Bahréin.

Por otro lado, en el segundo partido del Grupo E, entre Jordania ante Bahréin un partido muy controlado por Bahréin, así mismo, el partido se jugó en el Estadio Internacional Khalifa, Qatar, el único tanto fue obra de Abdulla Yusuf Helal.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇯🇴 Jordan 0️⃣-1️⃣ Bahrain 🇧🇭 Abdullah Yusuf’s lone goal sent Bahrain to the top of Group E in dramatic fashion! Match Report 🔗 https://t.co/91UQRAjSoO#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvBHR pic.twitter.com/AzFZsSvRcL — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024

Arabia Saudita líder de su Grupo F

En el partido del Grupo F, entre Arabia Saudita ante Tailandia, un partido que le sirvió al italiano Robert Mancini, para clasificar al equipo. Mientras Tailandia se queda en segundo lugar del grupo con cinco unidades, este juego terminó en cero donde se disputó en Education City, Qatar.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇦 Saudi Arabia 0️⃣-0️⃣ Thailand 🇹🇭 A star performance by Saranon Anuin in goal helped Thailand put a dent in Saudi Arabia’s 100% record, on their road to the Round of 16 🌟 Match Report 🔗 https://t.co/xtGnfxLbzL#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KSAvTHA pic.twitter.com/SsBEvHDCw1 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024

Finalmente, el último duelo entre Kirguistán ante Omán, un partido donde las dos selecciones están fuera de la Copa Asiática; al minuto 8’, gol de Muhsen Al-Ghassani, pero al 80 Kirguistán lo empató con gol de Joel Kogo, ambos se quedaron en la parte baja.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇰🇬 Kyrgyz Republic 1️⃣-1️⃣ Oman 🇴🇲 A stalemate at the Abdullah bin Khalifa Stadium means both teams end their #AsianCup2023 journey. Match Report 🔗 https://t.co/otOzpm3mXc#HayyaAsia | #KGZvOMA pic.twitter.com/Eb7cIYOXRA — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024

Próximos partidos de los Octavos de Final