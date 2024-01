Copa Asiática Qatar 2024, Japón cae ante Irak

Comenzó la ansiada Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, inició la segunda fecha de la Copa Asiática con el duelo del Grupo C y D, donde la Selección de Japón perdió su invicto ante Irak.

Copa Asiática 2024, Grupo C y D

La segunda vuelta del Grupo D de la Copa Asiática 2024 entre Vietnam ante Indonesia, un partido donde ambas selecciones se encuentran al borde del abismo. Pues este juego se jugó en el Estadio Abdullah bin Khalifa, Qatar, donde Indonesia sumó su primer punto del torneo.

Un partido de pocas emociones pero al minuto 42’, Indonesia se colocaba con ventaja ante de terminar el primer tiempo, así pues, el gol fue de Asnawi Mangkualam por vía penal y dándole la victoria a su selección con un grupo muy apretado.

Mientras al 90+1’, se va expulsado del partido por doble amarilla el jugador Le Pham Thanh Long y perjudicando su siguiente encuentro ante Irak.

Por otro lado, en el segundo partido del Grupo D entre Irak ante Japón, un partido muy emocionante para los iraquíes que avanzaron a la siguiente ronda. Mientras Japón peligra su pase en este torneo debido a la derrota con Irak, porque llevaba 11 partidos invictos en fecha FIFA y partidos amistosos.

De esta manera, al minuto 5’ y 45+4’, Irak se iba adelante con un doblete de su delantero Aymen Hussein. Después, al 57’, Japón intentó responder con un penal que desafortunadamente se echó para atrás, tras la revisión del VAR.

Dentro de poco, al 90+3’, aparece el mediocampista del Liverpool FC, Wataru Endo para acercar el marcador 2-1 en tiempo de compensación.

Finalmente, en duelo entre Hong Kong ante Irán, del Grupo C, un partido que terminó con las esperanza de Hong Kong al quedar eliminado; en resumidas cuentas, al 24’, Mehdi Ghaedi, le daba el pase a Irán y levanta la mano para llevarse la Copa Asiática 2024.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇭🇰 Hong Kong, China 0️⃣-1️⃣ IR Iran 🇮🇷 Watch how Team Melli extend their unbeaten streak in #AsianCup group stage for seventh consecutive edition 👏🏼 Match Report 🔗 https://t.co/7rc8HLwuEm#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #HKGvIRN pic.twitter.com/LJ5s39YecU — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 19, 2024

