Copa Asiática en Qatar 2024

Comenzó la ansiada Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar, donde estableció una nueva fecha de 2024.

Por otro lado, el formato del torneo se realiza habitualmente cada cuatro años, donde se dividen 24 selecciones en seis grupos; además se realizan partidos de todos contra todos y los dos primeros avanzan a la siguiente ronda y en busca de ser campeón.

En la Fase de Grupos E de la Copa Asiática 2024 entre Corea del Sur ante Bahréin, ya que se vivió un partido importante, pues bien este partido se jugó en el Estadio Jassim Bin Hamad, Qatar, al inicio del partido y minuto 9’, corea estaba con una tarjeta amarilla.

Luego al 38’, Hwang In-Beom puso el primer tanto para los coreanos, al comienzo del segundo tiempo, Abdullah Al Hashash empató el marcador. Después al 56’ y 68, Lee Kang-in, colocaba su primer doblete en esta competencia y ganando a Bahréin en el Grupo E.

Por otro lado, en el segundo partido de la Fase de Grupo D entre Indonesia ante Irak, un partido que sorprendió a los indonesios, así que, al 17’ Mohanad Ali, ponía el primer tanto para los iraquíes, luego al 37 Marcelino Fernandinho anotaba el empate.

Ahora bien, al 45+7’, Osama Rashid, le daba la ventaja a Irak, al comienzo del segundo tiempo ambos entrenadores modificaron sus tácticas de juegos. Pero al 75’, Aymen Hussein le daba la victoria a Irak, y sumar tres puntos importantes en el grupo de la muerte con Japón.

🦁Lions of Mesopotamia clinch a dominant victory against a resilient Team Garuda in Group D! #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IDNvIRQ pic.twitter.com/JWOne8BWec

Finalmente, en el partido de la Fase de Grupo E, entre Malasia ante Jordania, al minuto 12’ y 32, doblete de Mahmound Al-Mardi, de la misma forma, al 18’ y 85’ un doblete más pero de Mousa Al-Tamari, para darle la victoria a Jordania.

⏰ FT | 🇲🇾 Malaysia 0️⃣-4️⃣ Jordan 🇯🇴

A tale of of delight and despair ends at Al Janoub Stadium with Jordan taking the biggest campaign-opener win so far!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #MASvJOR pic.twitter.com/8VJGAzTU7T

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 15, 2024