The Best 2023: Otra vez Lionel Messi ganó como mejor jugador 

Se llevó a cabo el premio The Best 2023, con lo mejores del fútbol internacional de la rama femenil y varonil, además los seis nominados a este premios son: Messi, Haaland, Mbappé, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Linda Caicedo como los mejores del mundo.

De esta forma, la entrega de premios a los mejores futbolistas en el 2023, con especial a lo del mundial de Qatar 2022, también con la temporada del 2022-23, de las diversas ligas de todo el mundo incluyendo la femenil y del Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.

Por otro lado, los mejores jugadores más votados por el premio The Best, fueron el campeón mundial con Argentina Lionel Messi, mientras en la rama femenil se lo lleva la campeona del mundo con España Femenina, Aitana Bonmatí.

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! 🤩 Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Lista de los ganadores de The Best 2023

Ahora bien, eventos premiso The Best, se llevó en la ciudad de Londres, Inglaterra, en el cual se realizó la alfombra roja, pero desafortunadamente, quien no estuvo presente en esta ceremonia fue Lionel Messi, debido a que sigue en Miami, para prepararse en la próxima temporada 2024-25.

A continuación, le mostraremos la lista de ganadores de estos premios del 2023.

Mejores entrenadores del 2023

Josep Guardiola con Manchester City

Sarina Wiegman con Inglaterra

Mejor jugadores y jugadoras por categoría

Porteros

Ederson | Brasil

Mary Earps | Inglaterra

Delanteros

Lionel Messi | Argentina

Aitana Bonmatí | España

Selección con juego limpio 2023

Brasil

Premio Puskas

Guilherme Madruga | Brasil

Hinchas

Argentina (Atlético Colón de Santa Fe)

Premio especial Femenino

Marta | Brasil

Historico 11 del FIFA 2023

Courtois

Walker

Stones

Rúben Dias

Bernardo Silva

Bellingham

De Bruyne

Haaland

Mbappé

Messi

Vinicius

Historico 11 Femenil FIFA 2023