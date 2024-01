Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, también contará con la presencia de sus mejores jugadores que militan en los equipos top de Europa, como Salah, Mane, Obi Mikel, entre otros.

Por otra parte, el campeón de la última edición es Senegal, de Sadio Mané, y la selección sorpresa se lo lleva Marruecos.

Copa Africana de Naciones 2024 se juega en Costa de Marfil

En el partido de la Fase de Grupos C, entre las selecciones de Senegal ante Gambia, un duelo de mucha importancia para los campeones, pues bien, la Copa Africana de Naciones 2024, se jugó en el Estadio Charles Konan Banny de Yomoussoukro, en Costa de Marfil.

Al minuto 4’, Pape Guaye anotó el primer tanto para Senegal, después de un partido apretado en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo, y al 52’ y 86’, Lamine Camara marcaba su primer doblete en este torneo y darle la victoria a su país.

Así mismo, en el segundo partido del Grupo C, con el juego entre Camerún ante Guinea, un juego de pocas emociones, de la misma forma, al 10’, Mohamed Bayo le daba la ventaja a Guinea, pero desafortunadamente se descompuso por una tarjeta roja de Francois Kamano.

Sin embargo, al 51’, del segundo tiempo, Camerún respondió con gol de Frank Magri y de darle el empate para llevarse el primer punto; de esta manera, ambos equipos se encuentran empatados con un punto siendo el líder Senegal y en el fondo se encuentra Gambia.

Finalmente, en el Grupo D se jugó Argelia ante Angola, aún así al minuto 18’, Baghdad Bounedjah colocaba el primero tanto, pero al 68’, Angola empató el partido con gol de Mabululu, con eso ambos equipos se encontraba en la parte alta del Grupo.