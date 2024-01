Gambia se despide de la Copa Africana de Naciones 2024

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la primera jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el grupo B y C.

Por otra parte, se jugó la segunda fecha de este torneo con la sorpresa derrota de Camerún ante Senegal.

Copa Africana de Naciones 2024, Grupo B y C

En el partido del Grupo B, entre Cabo Verde ante Mozambique, un partido que peligra Mozambique en su Grupo con un punto, así pues, este partido se jugó en el Estadio Félix Houphouët Boingny, Costa de Marfil, mientras que Cabo Verde avanza a la siguiente ronda.

Al minuto 32’, Tiago Manuel Dias Correia, colocaba el primer tanto para su selección, después en el segundo tiempo y minuto 51’, Ryan Mendes da Graca; ya que ponía el segundo gol pero al 69’, Kevin Pina liquidaba el partido con el tercer gol de Cabo Verde,

De esta manera, la selección de Leitäo Brito, logró avanzar a la siguiente ronda y sigue de manera invicta en el torneo africano.

Así mismo, en el segundo partido del Grupo C, con el juego entre Senegal ante Camerún, un partido muy dominado por los senegaleses. Además Senegal avanza a la siguiente ronda, mientras Camerún peligra su pase con esta derrota, y todo se definirá en la última fecha ante Gambia.

Como decíamos, al minuto 16’, Ismaïla Sarr, le daba la ventaja a Senegal, después de un partido muy complicado para Camerún que no estaba fino. En otro orden, al 71’, Habib Diallo marcaba el segundo gol, pero al 83’, Camerún respondía con gol de Jean-Charles Castelletto.

Como era de esperar, al minuto 90+5’, aparece el mejor jugador de Senegal que milita en el Al-Nasrr, Sadio Mané le dio la victoria a su país.

Finalmente, en el Grupo C entre Guinea ante Gambia, donde Gambia se despide del torneo con cero puntos y siendo de las peores selecciones, sea como sea, Guinea marcó el único gol del partido de su jugador Aguibou Camara, para seguir con vida en el Grupo por debajo de Senegal.

