Copa Asiática Qatar 2024: Palestina hacer historia

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, se inició la última fecha de la Copa Asiática con los duelos del Grupo B y C, donde la Selección de Palestina avanzó a la siguiente ronda.

Australia y Uzbekistán lograron su pase en la Copa Asiática Qatar 2024

La última vuelta del Grupo B, de la Copa Asiática 2024 entre Australia ante Uzbekistán, un juego para conocer al líder del Grupo. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Janoub, Qatar, un partido de altas emociones y no apto para cardíacos.

Al minuto 43’, se marcó penal a favor de Australia, donde se tuvo que revisar en el VAR, y Martín Boyle aprovechó la oportunidad. Luego en la segunda mitad y al 78’, Azizbek Turgunboev empató el partido para quedarse con el segundo lugar del Grupo B.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇦🇺 Australia 1️⃣-1️⃣ Uzbekistan 🇺🇿 🐺 The White Wolves fight back to book their spot in the Round of 16! Match Report 🔗 https://t.co/hQZ89wRkhh#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #AUSvUZB pic.twitter.com/MkYL8ljW0Y — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024

Por otro lado, en el segundo partido del Grupo B entre Siria ante India un partido que sorprendió a Siria, pero desafortunadamente se quedó en el tercer puesto y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, mientras la India se quedó en cero puntos.

De esta manera, el partido se jugó en el Estadio Al Bayt, Qatar, el único gol del partido fue al minuto 76’, de Omar Kharbin.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇾 Syria 1️⃣-0️⃣ India 🇮🇳 One for the history book 📕 Watch how the Qasioun Eagles soar past the group stage all the way to their first ever Round of 16 berth! 👏🏼 Match Report 🔗 https://t.co/j62xQTwTih#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #SYRvIND pic.twitter.com/Gtw7LGAynW — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024

Palestina sorprende a Hong Kong en la última fecha

Mientras en el Grupo C, Irán se enfrentó a Emiratos Árabes Unidos (UAE), donde ambas selecciones consiguieron su pase de la Copa Asiática. Aún así, este partido se jugó en Education City Stadium, Qatar, de esta forma, un doblete del iraní Mehdi Tareim, para darle la victoria.

Por último al 90+3’, Yahya Al Ghassani anotó el gol de la honra para no irse con las manos vacías y se queda en segundo lugar del grupo.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣-1️⃣ UAE 🇦🇪 A missed penalty, excellent finishes, multiple disallowed goals and drama until the last minute! This match had it all🔥 Match Report 🔗 https://t.co/gZTMhKX6XM#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvUAE pic.twitter.com/UsW9goMVjZ — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024

Finalmente, en el duelo entre Palestina ante Hong Kong, donde Palestina consiguió su boleto con este triunfo histórico de la Copa. De este modo, un doblete de Oday Dabbagh al minuto 12’, y 60´, mientras el tercer tanto fue de Zaid Qunbar al 48’.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇭🇰 Hong Kong, China 0️⃣-3️⃣ Palestine 🇵🇸 A night to be remembered for Palestine who display tremendous self-belief to advance to the Last 16! Match Report 🔗 https://t.co/Bc7DbDGmoL#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #HKGvPLE pic.twitter.com/0qCXC8znrt — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024

Próximos partidos