Listos los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2024

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se jugó los octavos de final de la Copa Africana de Naciones del 2024.

Por otra parte, se definieron los octavos de final de la Copa Africana que comenzará el sábado 27 de enero.

Who will fill in the missing seats? 🤔 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/fzlYHKjlqA

En el partido de los octavos de final, entre Cabo Verde ante Mauritania, un juego importante para avanzar a los cuartos de final. Así pues, este juego se jugó en el Estadio Félix Houphouët Boingy, Costa de Marfil, donde Cabo Verde sigue de manera imparable.

Ahora bien, el único tanto del partido fue de Ryan Mendes da Graca, al minuto 88’, que le dio el triunfo a su selección de manera dramática. Debido a un penal a favor de Cabo ya que con eso el equipo conocerá a su rival entre Marruecos o Sudáfrica.

Cape Verde finishes off with a late Ryan Mendes penalty vs. Mauritania 🔥 #CPVMTN | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether

Asimismo, en el segundo partido entre Senegal ante Costa de Marfil, un juego que se jugó en el Charles Konan Banny de Yamoussoukro. De esta manera, al minuto 4’, Senegal se ponía adelante con gol de Habib Diallo con asistencia de Sadio Mané.

Como decíamos, al 83’, se marca un penal a favor de los anfitriones, donde se tuvo que revisar en el VAR, para confirmar el penal. Luego de tres minutos de revisión, el marfileño Franck Kessié anotó el gol del empate después de un partido complicado para ambas selecciones.

Finalmente, se jugó los tiempos extras y de 120 minutos ambas selecciones se enfocan en los penaltis, para avanzar a la siguiente ronda. Así que, el ganador de esta tanda de penaltis fue para Costa de Marfil, que está jugando con su DT interino y con su afición.

📹 HIGHLIGHTS: 🇸🇳 (4)1-1(5) 🇨🇮

The hosts came over on top in the penalty shootout after the added time ended in a draw! 💪#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV | @Football2Gether

— CAF (@CAF_Online) January 30, 2024