Octavos de Final de la Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, se definieron los octavos de final de la Copa Asiática 2024, con algunas selecciones que sorprendieron este torneo.

En los octavos de final de la Copa Asiática 2024 entre Qatar ante Palestina, un juego muy sorpresivo para los anfitriones. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Bayt, Qatar, un partido muy cerrado de ambas selecciones que buscan su pase a cuartos.

Así que, Oday Dabbagh marcó el primer tanto de Palestina al minuto 37’, después Qatar empató al 45+6’, de Hassan Al-Haidos. Luego al 49’, Akram Afif, anotó de penal para darle la victoria a su país y avanzar a la siguiente fase.

🎥 HIGHLIGHTS| 🇶🇦 Qatar 2️⃣-1️⃣ Palestine 🇵🇸

Hassan Al Haydos and Akram Afif guide the holders towards the quarter-finals!

