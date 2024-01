Copa Africana de Naciones 2024, aficionados inconforme con Argelia  

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la última jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el Grupo C y D.

Por otra parte, se jugó la última fecha de este torneo con la derrota de Argelia que decepcionó a sus aficionados en esta Copa.

Copa Africana de Naciones 2024: Camerún y Senegal espera rival

En el partido del Grupo C, entre Gambia ante Camerún, donde los cameruneses lograron avanzar a la siguiente ronda, pero con algunos destellos. Así pues, este partido se jugó en Peace of Bouake Stadium, Costa de Marfil, un duelo de ida y vuelta para conocer al nuevo rival.

Al minuto 56’, Karl Toko Ekambi anota el primer tanto para Camerún, al 72’, Ablie Jallow hizo el empate ante Gambia. Después, al 85’, Ebrima Colley aumentó la ligera ventaja a Gambia, pero dos minutos después James Gómez anotó un autogol para Camerún.

De esta manera, al 90+1’, Christopher Wooh, le dio la victoria a Camerún para continuar con el sueño de levantar la Copa Africana.

⌚️ FULL-TIME! Dramatic final 10 minutes as Cameroon cancel out The Gambia's comeback with another! 😮‍💨#GAMCMR | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/lpTlP0Mx2u — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

Asimismo, en el segundo partido del Grupo C, con el juego entre Guinea ante Senegal, con sede en Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Costa de Marfil. Como decíamos, al minuto 61’, un gol de Abdoulaye Seck y al 90′, Illiman Ndiaye le da la victoria a Senegal y son líderes del grupo.

⌚️ FULL-TIME! The reigning champions get the job done and make it 3 wins out of 3. ✅#GUISEN | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/U9O4JeBr9e — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

Mauritania con la esperanza de avanzar como tercero del Grupo D

Por otra parte, en el partido del Grupo D, entre Angola ante Burkina Faso, un duelo muy amplio para Angola. A todo esto, al 36´, Mabululu, ponía el primer tanto y al 90+2’, Zini le dio la victoria a Angola y avanzar como primero del grupo.

⌚️ FULL-TIME! The Sable Antelopes stay undefeated as they beat Burkina Faso with 2 great goals. 🇦🇴#ANGBFA | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/0U2sTgNz48 — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

Finalmente, el duelo del Grupo D entre Mauritania ante Argelia, donde los aficionados argelinos se inconformaron con la participación de su selección. Además hubo una trifulca en los vestidores de Argelia, el único gol de Mauritania fue de Mohamed Dellah Yaly, y a la espera de avanzar como tercero.

⌚️ FULL-TIME! Mauritania do just enough to protect their first half lead as they win all 3 points against Algeria. 🇲🇷#MTNALG | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/xDu6gXq8Vv — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

