Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar, donde estableció una nueva fecha de 2024.

Por otro lado, inició la segunda fecha de la Copa Asiática con el duelo del Grupo A, donde buscarán avanzar a la siguiente ronda.

La segunda vuelta del Grupo A de la Copa Asiática 2024 entre Tayikistán ante los anfitriones Qatar un duelo para conseguir el primer boleto. Pues este juego se jugó en el Estadio Al Bayt, Qatar donde los anfitriones hilan nueve victorias consecutivas en partidos amistoso y Copa Oro 2023.

Luego al 17’, se abre el marcador en el Al Bayt, con gol de Akram Afif, para darle la clasificación de su país; después al 33’, se marca penal para los locales, pero el VAR echa para atrás la decisión del árbitro y continuaba el partido.

Así mismo, en el segundo tiempo, y minuto 77’, vuelve aparecer el VAR para revisar una jugada de tarjeta roja. Como decíamos, Amadoni Kamalov, se va expulsado del juego tras una entrada fuerte ante Ahmed, y dejando al equipo con una dolorosa derrota.

An exhilarating game with plenty of action at Al Bayt Stadium sees Qatar retain Group A top spot!

Por otro lado, en el segundo partido del Grupo A entre Líbano ante China, un partido de pocas emociones y pocas llegadas de peligro. Aún así, en este juego China logró sumar su segundo punto y se ubica en segundo lugar, mientras Líbano se encuentra en el fondo.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇱🇧 Lebanon 0️⃣-0️⃣ China PR 🇨🇳

🚫 No way through for either side as the points are shared!

Match Report 🔗 https://t.co/mai4BsoqOZ#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #LBNvCHN pic.twitter.com/s4lPnKkyow

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 17, 2024