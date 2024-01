Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la primera jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el grupo F.

Por otra parte, hay polémica en las declaraciones del entrenador argelino Adel Amrouche, debido a que la Copa está arreglada para la Selección de Marruecos.

En el partido del Grupo F, entre las selecciones de Marruecos ante Tanzania, un duelo de venganza para Marruecos, debido a la conferencia de prensa del entrenador Amrouche, de Tanzania donde criticó a Marruecos por arreglar el partido a su favor.

Pues bien, en el último partido de la Copa Africana de Naciones 2024, se jugó en el Estadio Coliseo San Pedro, Costa de Marfil. Al minuto 30’, Marruecos marcaba el primer tanto con gol de Romain Saïss, y de esta forma se iban con ventaja al medio tiempo.

Luego en el segundo tiempo ambos equipos se empezaron a llenar de tarjetas amarillas esto con la intensidad de juego, pues al 70’, se va expulsado el mediocampista por doble amarilla Novatus Dismas y perjudicando a Tanzania con 10 hombres en el terreno de juego.

Después, al minuto 77’, Azzedine Ounahi, marcaba el segundo tanto y aprovechando los errores de sus rivales y con un hombre menos; por último, al 80’, aparece el mejor jugador de La LIGA, que milita en Sevilla, Youssef En-Nesyri, para darle los tres puntos a su país.

⌚ FULL-TIME!

3 goals and a great all round performance as the Atlas Lions secure their first 3 points. 🦁🇲🇦#MARTAN | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/chMGmIHGQY

— CAF (@CAF_Online) January 17, 2024