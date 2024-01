Isaac del Toro hacer historia en el Tour Down Under Australia 2024

Histórico día para el ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó su primer título como profesional en su debut en la UCI World Tour; pues bien, el mexicano de 20 años, quien es considerado como una de los mejores prospectos del ciclismo a nivel internacional.

Antes de nada, en esta competencia tuvo una gran actuación para conquistar la segunda etapa en el Tour Down Under de Australia 2024. Al mismo tiempo, del Toro, se colocó como líder de la clasificación general por delante del neozelandés Corbin Strong y de Biniam Girmay.

Aquí les dejamos el triunfo del mexicano del Toro al conquistar por primera vez la UCI World Tour que se desarrolla en Australia 2024.

With 1km to go Isaac del Toro makes a final attack, and takes out the Men’s efex Stage 2 for UAE Team Emirates 🥇@efex_IT | @Santosltd | #TourDownUnder

📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LwZYq1NCcS

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2024