CinemaCon 2025: El epicentro del cine mundial

Del 31 de marzo al 3 de abril, Las Vegas se convertirá nuevamente en el epicentro del cine mundial con la CinemaCon 2025. Este evento, organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO), reunirá a los estudios más importantes de Hollywood, estrellas de la pantalla grande y expertos en el mercado del entretenimiento.

CinemaCon es reconocido como el punto de encuentro donde se presentan las mayores innovaciones del cine, desde avances tecnológicos hasta estrategias de distribución. Este año no será la excepción, con una agenda repleta de presentaciones exclusivas, paneles educativos y proyecciones anticipadas de los estrenos más esperados.

CinemaCon 2025 ofrecerá una programación variada, pensada para exhibidores, distribuidores y amantes del cine. Entre los eventos más destacados, se encuentran:

El evento arrancará con un enfoque en la industria cinematográfica global, donde se analizarán tendencias de mercado, cambios en la distribución y estrategias para aumentar la asistencia a los cines en todo el mundo.

Como cada año, Disney, Warner Bros., Universal, Paramount, Sony y otros gigantes de Hollywood presentarán en exclusiva avances de sus próximas películas.

CinemaCon begins in 1 week, with panels from…

• Sony – March 31

• Lionsgate – April 1

• Warner Bros – April 1

• Universal/Focus – April 2

• Amazon – April 2

• Paramount – April 3

• Disney – April 3

