Listo la UEFA Women’s Champions League 2023-2024

Están listos los Grupos para la UEFA Women ‘s Champions League en donde ya entrarán en acción las campeonas del FC Barcelona Femenil, pues los equipos que conforman cada uno de los grupos de la UEFA Women’s Champions League, misma que promete grandes emociones al reunirse los mejores equipos.

Aún así, las vigentes campeonas, el FC Barcelona Femenil comandada por Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, buscarán defender su título, de esta manera, será un camino difícil para varios clubes en conquistar el ansiado título de la Champions League Femenil 2023-2024.

Así mismo se dio a conocer los grupos de las participantes en donde dejaron grandes emociones y como siempre conociendo el Grupo de la Muerte.

Who will lift the trophy next?

