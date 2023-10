 Alejandro ‘Papú’ Gómez dio positivo en una prueba de antidoping

Escándalo con el jugador argentino campeón del mundo se trata del futbolista Alejandro ‘Papú’ Gómez dio positivo en un control antidopaje, pues el jugador milita en el Club Monza de Italia de la Serie A, donde se conoció la noticia por parte del Club Sevilla.

Así mismo, en el entrenamiento justo antes de viajar con la Selección de Argentina rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022. En cierto modo, se informó sobre el caso del jugador que acaba de disputar sus primeros dos partidos con el equipo italiano.

De esta manera, el Club Monza lanzó un comunicado donde confirmó la situación actual del jugador que recientemente lo fichó hace semanas.

Sanciona a Alejandro ‘Papú’ Gómez y puede perder el titulo del Mundial de Qatar 2022

Ahora bien, Alejandro ‘Papú’ Gómez, habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien; aún así, no les consultó antes a los médicos del Club Sevilla, comportamiento que no está permitido entre los protocolos de la club español.

Por otra parte, el Club Monza, se constató la presencia de terbutalina en la muestra biológicas del jugador, es un fármaco para calmar la crisis de broncoespasmo. Todo esto sucedió un mes antes de realizar el viaje al Mundial de Qatar 2022, donde militaba con el equipo andaluz.

En noviembre de 2022, momento del control antidopaje, ‘Papú’ Gómez jugó apenas dos partidos con el Sevilla en la derrota 3-1 ante Manchester City; durante el partido de la final de la Champions League, mientras en Qatar jugó los 90 minutos ante Arabia Saudita en el debut de Argentina.

Luego en los octavos de final jugó 49 minutos en el triunfo ante Australia y ahí ya no volvió a tener participación con la albiceleste. Además en abril de este año disputó la Europa League ante Manchester United, y completó 10 partidos oficiales desde el Mundial hasta LA Liga.

Finalmente, pese a la alegaciones presentadas por ‘Papú’ Gómez para evitar una sanción por las normas antidopaje son muy claras; asimismo, estaría perdiendo el título de la Copa del Mundo y la Europa League con Sevilla y una sanción de dos años sin jugar futbol.