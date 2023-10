La nueva colaboración del FC Barcelona x The Rolling Stones

El equipo de FC Barcelona reveló el nuevo jersey que utilizara para el próximo clásico ante el Real Madrid, pues el conjunto culé utilizara su típica playera de local, pero con una novedad presentará el logo de los The Rolling Stones.

Se había dado a conocer que el equipo culé tanto varonil como femenil estrenará esta nueva edición de su playera de local, de esta modo, la nueva colaboración, la elección de The Rolling Stones es debido a que recientemente el grupo inglés presentó su nuevo disco “Hackney Diamonds”.

Se espera que este nuevo disco saldrá a la luz este viernes 20 de octubre y así es su primer álbum en 18 años de trayectoria.

DONE DEAL! 🤘💥

🚨🤝🗞️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 👅 pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2023