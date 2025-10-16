Cetes, ¿cuánto gano si invierto 10 mil pesos?

En tiempos de incertidumbre económica, cada vez más mexicanos buscan formas seguras de hacer crecer su dinero. Los Certificados de la Tesorería (Cetes), emitidos por el gobierno federal, se han convertido en una de las alternativas más populares por su bajo riesgo y accesibilidad. Pero ¿cuánto puedes ganar realmente si inviertes 10 mil pesos en Cetes?

Rendimiento actual de los Cetes

A octubre de 2025, el rendimiento anual de los Cetes a 28 días ronda el 10.9%, una de las tasas más altas en los últimos años. Esta cifra puede variar semanalmente, ya que se determina en subastas del Banco de México.

Si decides invertir 10,000 pesos a ese rendimiento anual del 10.9%, y dejas tu dinero por un año reinvirtiendo cada vez el capital más los intereses, al final del periodo obtendrías aproximadamente:

Ganancia total estimada : $1,090

Monto final después de un año: $11,090

Este cálculo no considera impuestos (ISR sobre los intereses generados) ni comisiones, aunque en plataformas como Cetes Directo, el acceso es gratuito y sin intermediarios.

¿Qué pasa si reinviertes cada mes?

Si decides reinvertir tus ganancias cada 28 días, lo que se conoce como interés compuesto, tu rendimiento mejora ligeramente.

A este ritmo, podrías llegar a obtener un rendimiento efectivo anual ligeramente superior al 10.9%, dependiendo de las tasas futuras y la constancia de reinversión.

Ventajas de invertir en Cetes

Seguridad : Son respaldados por el gobierno federal.

Accesibilidad : Puedes comenzar desde 100 pesos.

Flexibilidad : Hay plazos de 28, 91, 182 y 364 días.

Sin comisiones: Usando Cetes Directo, la plataforma oficial.

Conclusión

Invertir 10 mil pesos en Cetes no te hará millonario de la noche a la mañana, pero es una forma segura de proteger tu dinero de la inflación y hacerlo crecer gradualmente. Para quienes buscan estabilidad y rendimientos moderados sin asumir grandes riesgos, los Cetes siguen siendo una opción sólida en el panorama financiero mexicano.