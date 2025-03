Bush Theatre sorprende con Golda Rosheuvel y Letitia Wright

El Bush Theatre ha anunciado su próxima temporada, que se extenderá hasta principios de 2026 y marcará el final del mandato de Lynette Linton como directora artística. Su sucesor será Taio Lawson el próximo verano.

Una temporada llena de talento

En la sala principal, Miss Myrtle’s Garden de Danny James King se presentará del 31 de mayo al 12 de julio. La obra sigue la vida de una anciana en un barrio en transformación, enfrentando fantasmas de su pasado. La dirección estará a cargo del nuevo director artístico, Taio Lawson. Luego, Make Me Feel de Will Jackson, producido por el Bush Young Company, tomará el escenario con la participación de los dramaturgos Coral Wylie y Azan Ahmed.

Estrellas de renombre en el Bush Theatre

Uno de los momentos más esperados llegará con Superwoman Schema, que estará en cartelera del 6 de septiembre al 25 de octubre. Esta obra, dirigida por Linton, contará con la actuación de Golda Rosheuvel y Letitia Wright, explorando la lucha de dos mujeres tras la muerte de su matriarca. A finales de año, del 1 de noviembre al 20 de diciembre, se presentará After Sunday, escrita por Sophia Griffin. La obra se ambienta en una clase de cocina caribeña dentro de un hospital psiquiátrico de alta seguridad.

Nuevas producciones en 2026

El próximo año iniciará con Sweetmeats, una coproducción con Tara Arts, que narra la historia de dos ancianos del sur de Asia que se conocen en un taller sobre diabetes tipo 2 y desarrollan un amor prohibido. En abril, Heart Wall (del 4 de abril al 16 de mayo) abordará los desafíos de crecer y volver a casa en la adultez, escrita por Kit Withington, exalumna del Bush Writer’s Group. En el Studio del Bush, se presentarán diversas producciones de nuevos y consolidados creadores teatrales, como Insane Asylum Seekers de Laith Elzubaidi, Horse of Jenin de Alaa Shehada, Maggots de Farah Najib y I’m Not Being Funny de Piers Black.

Un legado de compromiso artístico de Bush Theatre

Lynette Linton expresó su orgullo por la temporada y el impacto del Bush Theatre en la escena artística: “En tiempos de dificultades económicas, seguimos apostando por el arte y la comunidad. Esta temporada reúne talentos emergentes y artistas consagrados en coproducción con compañías destacadas del Reino Unido.” Linton destacó su legado en el teatro: “Dirigir el Bush Theatre durante seis años ha sido un gran honor. Con más de 50 producciones de escritores británicos e irlandeses, hemos desafiado el canon teatral. Esta última temporada tiene más boletos a £15 que nunca, y estoy emocionada por el futuro bajo la dirección de Taio Lawson.” El Bush Theatre continúa consolidándose como un referente del teatro británico, ofreciendo espectáculos innovadores y accesibles para todos los públicos.

Más información aquí