Joeph Quinn desata la locura en el Horror Fest de Monterrey

El actor Joeph Quinn, conocido por su papel de Eddie Munson en la exitosa serie Stranger Things, dejó una huella imborrable en los fans que asistieron al Horror Fest, edición Stranger, realizado el fin de semana pasado en Cintermex, Monterrey. La convención se convirtió en un espacio único para que los seguidores del actor pudieran interactuar con él, lo que resultó en un evento lleno de emoción y admiración.

El entusiasmo de los fans en el Horror Fest

El evento, que se llevó a cabo el sábado y domingo, reunió a miles de fanáticos, principalmente adolescentes y jóvenes, que se dieron cita para conocer a uno de los actores más populares de la serie de Netflix. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una firma de autógrafos y en charlas interactivas con Quinn. Sin duda, el momento más esperado fue la convivencia, en la que los fans pudieron tomarse fotos con el actor y expresarle su admiración en persona. Joeph Quinn no solo fue bien recibido por su papel en Stranger Things, sino que también aprovechó para hablar sobre su experiencia en la serie que lo catapultó al estrellato. “Fue una experiencia excelente formar parte de ella. La temporada 4 estuvo excepcionalmente bien escrita y mis compañeros de reparto la interpretaron de manera sobresaliente”, comentó Quinn, quien se mostró agradecido por la respuesta positiva del público.

La carrera de Joeph Quinn tras Stranger Things

Después de su éxito en Stranger Things, Joeph Quinn ha estado involucrado en varios proyectos de alto perfil. Recientemente, participó en películas como Un lugar en silencio: Día Uno, junto a Lupita Nyong’o, y en Gladiador 2, donde comparte créditos con Denzel Washington, Paul Mescal y Pedro Pascal. Además, el actor adelantó que uno de los proyectos que más lo tiene emocionado es su participación en la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps), que se estrenará en julio. Sobre su participación en estos proyectos, Quinn comentó: “Fue una maravillosa experiencia, fue genial trabajar con gente tan interesante y única. Todos pusimos mucho empeño en ella.” Esto resalta la humildad y dedicación del actor, quien sigue creciendo dentro de la industria del cine.

Nuevos proyectos de Joeph Quinn

Quinn no solo está centrado en sus actuales producciones, sino que también está mirando hacia el futuro. En su ponencia durante el Horror Fest, invitó a todos los presentes al estreno de Warfare, una película que aborda las experiencias de un soldado en la Guerra de Irak. El actor resaltó que, aunque se siente afortunado por las oportunidades que ha tenido, sigue trabajando arduamente para seguir desarrollando su carrera. El Horror Fest, por su parte, logró una vez más complacer a los fanáticos de Stranger Things, ya que otros actores de la serie, como Jamie Campbell Bower y Noah Schnapp, también han sido parte de este evento en ediciones anteriores. El evento se ha consolidado como un espacio clave para los fans del mundo del horror y las series de culto.

Conclusión

El paso de Joeph Quinn por el Horror Fest de Monterrey fue un éxito rotundo, consolidándose como un referente para los fans de Stranger Things y otras producciones cinematográficas. Su interacción cercana con los seguidores y su apertura sobre sus proyectos futuros dejan claro que su carrera sigue en ascenso. Los regios, sin duda, vivieron una experiencia única que recordarán por mucho tiempo.

