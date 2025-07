Todo apunta a que Brian O’Conner regresará para Rápidos y Furiosos 11 (Fast X – Parte 2). Vin Diesel ha confirmado públicamente que una de sus condiciones para hacer la película final es reunir a Dominic Toretto y a Brian. Este regreso sería posible gracias a la tecnología CGI y la colaboración de los hermanos de Paul Walker, de manera similar a como se completó su participación en Rápidos y Furiosos 7. Aunque no será un papel protagónico, se espera que su aparición sirva como el homenaje y cierre definitivo para el personaje y la saga.

Hay conversaciones que parecen imposibles, preguntas que los fans de Rápidos y Furiosos se hacen en susurros, casi con miedo a la respuesta. Desde la trágica muerte de Paul Walker en 2013, la saga ha continuado, pero siempre con un asiento vacío en la mesa. La familia nunca ha estado completa. Ahora, con el final definitivo en el horizonte, la pregunta del millón vuelve con más fuerza que nunca: ¿Brian O’Conner aparecerá en Rápidos y Furiosos 11?

La respuesta, que durante años pareció un rotundo no, ha cambiado drásticamente. Y no viene de un rumor o una filtración, sino de la boca del propio Dominic Toretto. Vin Diesel, el corazón y el alma de la franquicia, ha desatado una tormenta de emociones al confirmar que el regreso de Brian no es solo un deseo, sino una de sus condiciones para cerrar el telón.

El escenario fue el FuelFest en Pomona, California, un evento que respira gasolina y cultura automovilística, el lugar perfecto para un anuncio de esta magnitud. Allí, Vin Diesel se dirigió a los fans y reveló la hoja de ruta para la película final, titulada provisionalmente Fast X – Parte 2, y cuya fecha de estreno apunta a abril de 2027.

Fast & Furious 11 releasing on April 2027 according to Vin Diesel at FuelFest

-Brian O’Conner will return and reunite with Dom

-Franchise heading back to L.A.

-Return to car culture/street racinghttps://t.co/84RgtMpAmehttps://t.co/FuWwwRaLwN pic.twitter.com/UDZPaAGhb8

— Wario64 (@Wario64) June 29, 2025