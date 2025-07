Netflix y la NASA se unen: Transmitirán en vivo sus misiones

Prepárate porque, a partir de este verano, Netflix va a integrar todo el contenido de NASA+, el canal de streaming de la agencia espacial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde tu cuenta de Netflix de toda la vida vas a poder ver en directo el lanzamiento de un cohete, una caminata espacial o lo que se está viendo desde la Estación Espacial, además de un montón de documentales.

Llevamos décadas viendo el espacio a través de Hollywood. Gravity, Interstellar… peliculones, sí, pero ficción. Pues bien, parece que Netflix está a punto de cambiar las reglas del juego de una forma que va a revolucionar cómo vemos la conquista del espacio.

Netflix is teaming up with NASA to bring space a little closer to home.

Beginning this summer, Netflix will begin to stream LIVE rocket launches, astronaut spacewalks, mission coverage, and breathtaking live views of Earth from the International Space Station. pic.twitter.com/vBDMCkz0yP

— Netflix (@netflix) June 30, 2025