Spider-Man 4 la película cancelada que reveló detalles del villano

Los fanáticos del Spider-Man de Sam Raimi aún lamentan la cancelación de Spider-Man 4, que habría continuado la historia del arácnido interpretado por Tobey Maguire. Ahora, han salido a la luz detalles inéditos de la película, incluyendo su fecha de estreno original y el villano que habría enfrentado Peter Parker en la gran pantalla.

El 12 de marzo de 2009, Sony y Marvel anunciaron que Spider-Man 4 llegaría a los cines el 6 de mayo de 2011. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó, ya que el estudio decidió reiniciar la franquicia con The Amazing Spider-Man (2012), protagonizada por Andrew Garfield.

La cancelación dejó muchas preguntas sin respuesta, pero ahora el escritor de cómics Ken Penders ha compartido información sobre el villano que iba a aparecer en la secuela.

Según reveló Penders, la película habría contado con El Buitre (Vulture) como villano principal, y el actor John Malkovich ya estaba listo para interpretar el papel.

Before Tobey & Sam were bid adieu by Sony, work actually had begun on SPIDER-MAN 4, and I visited friends who were working on the Vulture’s costume intended for actor John Malkovich. Once production shut down, all materials were turned in. I’ve sat on this for almost 15 years. pic.twitter.com/iY3VmzUrHI

— Ken Penders (@KenPenders) November 28, 2022