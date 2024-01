Bill Belichick le dice adiós a los Patriots

El dueño de New England Patriots, Robert Kraft, habría tomado la decisión de separar de su cargo al Coach Bill Belichick, tras perder ante New York Jets, pues el seis veces campeón de la NFL y de Vince Lombardi, terminó con una marca de 4 victoria y 13 derrotas en esta temporada.

Desde hace un mes se especulaba la noticia la salida del Bill Belichick, con el equipo luego de la dolorosa derrota que sufrió en la fecha 13, donde el equipo terminó perdiendo ante Indianápolis Colts con marcador de 10 a 6, incluyendo el bajo juego de los jugadores.

Así mismo, este día se confirmó la salida de Belichick, a través de una conferencia de prensa y con un mensaje en redes sociales.

Bill Belichick: "Siempre seré un Patriot. Es momento de seguir adelante y miro hacia adelante, estoy emocionado por el futuro". El fin de una era. pic.twitter.com/6qnKR8kpbk — Ciro Procuna (@cprocuna) January 11, 2024

Los New Englands Patriots y el coach Belinchick acordaron mutuamente separarse, concluyendo su mandato de 24 años como entrenador en jefe del equipo.

Bill Belichick termina su etapa con New England Patriots

De esta manera, el futuro de Bill Belichick y los New England Patriots, ya no continuará en la siguiente temporada 2024-25. De acuerdo a su contrato con el equipo contaba con un año, sin embargo, el equipo no buscará su comprensión y concluirá en buenos términos.

Por otra parte, este viernes el dueño de los Patriots, Robert Kraf, y Bill Belichick, ofrecieron una rueda de prensa para hacer el anuncio oficial, aún así, Belichick, fue contratado en el 2000 y es el único entrenador que conquistador seis Super Bowl y logrando unirse al Salón de la Fama.

Campeonatos de New England Patriots en el Super Bowl

2001- ST. Louis Rams (20-17).

2003- Carolina Panthers (32-29).

2004- Philadelphia Eagles (24-21).

2007- New York Giants (17-14), Derrota.

2011- New York Giants (21-17), Derrota.

2014- Seattle Seahawks (28-24).

2016- Atlanta Falcons (34-28).

2017- Philadelphia Eagles (41-33), Derrota.

2018- Los Ángeles Rams (13-3).

Finalmente, se espera conocer al nuevo entrenador de los New England Patriots, ya que se especula con el coordinador defensivo Dann Quinn de Dallas Cowboys.