Bikinis Angelique Boyer: Conoce su marca de bikinis, ‘Etérea 69’

Con una figura envidiable y un carisma que la ha posicionado como una de las mujeres más bellas del medio artístico, Angelique Boyer ha decidido expandir sus horizontes más allá de la actuación. La reconocida actriz ha incursionado en el mundo del diseño con el lanzamiento de Etérea 69, su propia línea de bikinis. Esta iniciativa no solo revela su faceta como empresaria, sino que también ofrece una propuesta fresca y consciente para mujeres que buscan sentirse guapas, seguras y libres en la playa, sin importar la edad.

Etérea 69: la belleza intangible en cada diseño

Bajo el sugerente nombre de Etérea 69, Angelique Boyer ha presentado su primera colección de bikinis, titulada “Crisálida. Para la actriz, este nombre encierra un profundo significado: “nacer de algo hermoso y natural”, una metáfora de la transformación y la expresión de la belleza interior. La marca busca fusionar “lo intangible de la vida con la sensualidad femenina representada en el símbolo de Cáncer”, una propuesta que va más allá de la simple estética para conectar con la esencia de cada mujer.

La línea de bikinis de Angelique Boyer está diseñada pensando en la diversidad de cuerpos y edades. Con la confianza que ella misma proyecta, los modelos buscan satisfacer a mujeres desde los veinte hasta los treinta y tantos años, ofreciendo opciones que van desde tangas atrevidas hasta diseños más conservadores, todos fabricados en México. Es un proyecto que, según Boyer, ha fraguado con el amor y el deseo de agradecer a todas las mujeres que la han acompañado en su camino.

El impacto visual de angelique boyer en trajes de baño

Angelique Boyer es, desde hace dos décadas, un referente de belleza y estilo. Su figura, que se mantiene impecable a sus 30 años, ha cautivado a sus fans en telenovelas y en sus redes sociales. Verla lucir un bikini siempre ha generado impacto, ya sea en la pantalla chica o en sus publicaciones de Instagram, donde comparte su gusto por viajar a la playa y elegir el outfit perfecto para el sol y el mar.

Sus apariciones en trajes de baño, en colores como el azul, verde, blanco o amarillo (como en escenas con Aarón Díaz), demuestran su habilidad para impactar y complacer a sus seguidores.

Esta experiencia le ha servido de inspiración para crear una línea de bikinis Angelique Boyer que busca replicar esa confianza y magnetismo en cada mujer que los use. El apoyo de su pareja, el actor Sebastián Rulli, quien expresó su emoción por verla “realizar sus sueños”, subraya el componente pasional detrás de este emprendimiento.

Una propuesta para la mujer moderna: confianza y libertad

Con Etérea 69, Angelique Boyer no solo ofrece prendas de baño; propone un concepto de confianza y libertad. Crisálida” es la primera colección limitada de esta marca que busca ser una expresión de agradecimiento y una invitación a todas las mujeres a abrazar su sensualidad y belleza interior. Los diseños están pensados para esas mujeres que, como ella, viajan constantemente a la playa y disfrutan eligiendo el mejor atuendo para cada ocasión.

La línea de bikinis de Angelique Boyer ya está disponible en su tienda online, prometiendo convertirse en un referente para quienes buscan un estilo único y una conexión más profunda con su propia belleza.

Es un paso audaz en la carrera de la actriz, que ahora también se consolida como una diseñadora que entiende y celebra la feminidad en todas sus facetas. Para más detalles sobre el lanzamiento, puedes consultar artículos en El Heraldo de México o en we are Mitú.